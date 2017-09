Viagens, a nova secção da Time Out Lisboa

Se já comprou a revista desta semana, terá reparado que temos novidades, mais precisamente uma nova secção. A partir de agora, a Time Out terá um espaço dedicado a viagens e escapadinhas. Na revista, vai encontrá-la, todas as quartas-feiras, nas últimas páginas engendrada como um Plano de Fuga para o fim-de-semana seguinte.

A cada edição, um destino diferente arquitectado em redor de um novo hotel, turismo rural, casa de hóspedes ou qualquer alojamento de qualidade que valha a viagem, e servido com um menu do melhor que há para fazer, descobrir e comer na região. Inauguramos a secção com a Colina dos Picos, em Ourém. Um turismo rural que nos deixou a suspirar e com vontade de voltar a Ourém, onde descobrimos várias coisas para fazer.

Damos-lhe ainda sugestões de hotéis em Lisboa. Andamos a experimentar as novas camas da cidade e desafiamo-lo a fazer o mesmo. Nestes hotéis vale a pena fazer check-in. O primeiro a sair na secção é The Lumiares Hotel & Spa, no Bairro Alto. Está à espera de quê para dar um pontapé na rotina?

Nesta secção poderá ainda encontrar recomendações da nossa extensa família. Caso não esteja lembrado, a Time Out é de Lisboa mas é também de 107 outras cidades espalhadas pelo mundo. E isso faz de nós, provavelmente, a maior e melhor rede global de especialistas locais. Começámos com a directora da Time Out Barcelona, Maria José Gómez, em jeito de homenagem à cidade, que recentemente sofreu um ataque terrorista.

Falamos da revista mas falamos também da nossa edição digital, actualizada diariamente. Vá até à nova secção e explore os Açores como nós explorámos, a costa alentejana e o Algarve.

Boas leituras e boas viagens.

