Do pilates à cerâmica: as melhores coisas para fazer no Anjos

A Base Organizada da Toca das Artes nasceu como extensão natural de um projecto que já existia desde 2016, fundado por músicos e técnicos de som. A associação, criada por Paula Soares, começou por tratar sobretudo de questões administrativas e de facturação, mas depressa sentiu necessidade de ter uma casa própria. Hoje, acolhe não só ensaios e residências como também se afirma como palco de concertos e outras experiências artísticas. A BOTA nunca se limitou à música. Ao longo dos últimos anos já recebeu dança, performances, exposições e até teatro. Esta diversidade está no centro da missão da associação, que promove projectos culturais e pedagógicos interdisciplinares e acolhe artistas locais e internacionais em contacto directo com a comunidade.

O espaço, com diferentes configurações possíveis, pode receber entre 30 e 150 pessoas. Essa versatilidade permite momentos mais intimistas, mas também noites mais cheias e pulsantes. Há ainda uma componente gastronómica simples, pensada em função dos concertos: sopas, tostas, quiches e pizzas acompanham um bar pequeno, que funciona em sintonia com a programação.