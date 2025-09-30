Do pilates à cerâmica: as melhores coisas para fazer no Anjos

É o primeiro estúdio de pilates dinâmico a abrir nos Anjos e veio devolver a vida a um espaço que estava fechado há já dez anos. Lá dentro, os metros quadrados não abundam, mas foram suficientes para que Nadia Negm, ex-atleta olímpica de nacionalidade egípcia, e o marido instalassem uma zona de máquinas Reformer e, no andar de cima, uma sala para aulas no tapete. A escala do sítio faz parte da experiência. O casal quer manter o acompanhamento o mais personalizado possível, razão pela qual existem apenas cinco máquinas e oito tapetes. Isso e os laços com a vizinhança. Não é por acaso que a primeira coisa a saltar à vista é o balcão da recepção, coberto de fragmentos de azulejos em tons de azul e branco. Vieram da Cortiço & Netos, que fica um pouco mais abaixo.
Quem viu os Anjos e quem os vê. Por estes quarteirões não falta o que fazer – há restaurantes e cafés, há bares, sobretudo especializados em vinho, e até abundam as opções para quem quer fazer compras. A colar todas estas peças está a agenda do bairro. Cortar o cabelo numa barbearia com mais de 60 anos, fazer uma tatuagem, ir a uma aula de pilates ou aprender a moldar o barro numa aula de cerâmica são apenas algumas das opções que tem à disposição. Vá por nós e aventure-se: estas são as melhores coisas para fazer nos Anjos.
