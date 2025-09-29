Comer divinalmente? É nos melhores restaurantes dos Anjos

Nesta cozinha de sanduíches, o britânico Jake Goosen é o chef de serviço. Mais do que uma forma rápida de forrar o estômago, aqui a sandes é promovida a especialidade gastronómica. No fundo, como resume, é como pegar nos vários ingredientes de um prato e colocá-los entre duas fatias de pão. Com criatividade e alguma experimentação, o antigo chef da Tasca Pete junta ingredientes e trabalha-os na cozinha, até chegar às receitas de conforto que enaltecem a qualidade dos produtos. Há cinco sanduíches no menu – Cubano, a rainha das sandes, é uma mistura compacta e com camadas bem definidas de fiambre fumado, carne de porco desfiada, queijo provolone, maionese picante, salsa verde e mostarda, Tosta Mista, outro êxito da ementa, junta fiambre fumado, brie e provolone, maionese, pimenta e alho negro; Jerk Chicken, que completa o trio de sanduíches quentes, também conhecidas como tostas, com coxas de frango assadas, salsa de abacaxi, sour cream fumado e cheddar. A Smokey Veg e a Lemon Zuke, ambas servidas em focaccia, completam o cardápio. A primeira, vegana, leva cenoura e beterraba assada, pesto de miso fumado, alface, tomate seco, pepino e babaganoush. A segunda, a mais fresca, junta curgete, queijo de cabra e parmesão, limão, manjericão e noz pecan.