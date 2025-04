Sete restaurantes em Campolide para comer e beber com agrado

Em Campolide, não foi preciso muito para que o Talego se tornasse motivo de romaria num instante – as filas à porta à hora do almoço são disso prova. A boa comida alentejana, embrulhada num menu de almoço a 12,90€ (couvert, sopa, prato, bebida e sobremesa), é o cartão de visita perfeito. Como apontou Alfredo Lacerda quando por lá passou, "os pratos mudam todos os dias e são por volta de uma dezena". "Em duas visitas, tínhamos mais do que os lugares-comuns alentejanos. Eis o coelho com alecrim (e umas batatas fritas bonitas, descascadas à mão), a queixada de porco assado, a galinha frita com molho de tomatada – tudo servido em doses boas. Noutro dia, havia sopa de cação (o peixe magnífico, suculento), ensopado de borrego com hortelã, gaspacho (bem gelado) com carapauzinhos fritos de óleo limpíssimo."