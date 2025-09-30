Os ingredientes são, pelo menos, três – copos, música e plantas, muitas plantas. Além de café, bar de cocktails, espaço para concertos, para DJ sets, para dançar e para exposições, A Mata também serve pequenos petiscos. Por arrasto veio também a agenda cultural que pode ser acompanhada através do Instagram.
Os finais de dia nunca mais foram os mesmos nos Anjos, desde que a zona se tornou numa espécie de capital dos bares de vinhos dentro da cidade. São seis – pelas nossas contas – e todos eles acompanham as respectivas cartas, umas mais extensas do que outras, com uma ementa de petiscos. Os queijos e enchidos são reis, mas também há conservas e salgadinhos. Alguns são também garrafeiras, ou seja, pode escolher o vinho que lhe apraz e degustá-lo no recato do lar. Mas há copos para além do vinho. No bairro, também se bebem cervejas artesanais e cocktails de autor. É beber para crer nos melhores bares dos Anjos.
