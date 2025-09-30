É, provavelmente, o segredo mais bem guardado dos Anjos, além de ser também o mais improvável dos pontos de encontro para amigos e vizinhos. Desde 2018 que o Sant Jordi, um hostel localizado num antigo convento de freiras, começou a dinamizar o terraço que tem nas traseiras. Depois da pandemia, as coisas ficaram mais sérias. Montou-se um bar à altura e apostou-se numa agenda de DJs e festas temáticas. Hoje, passam-se aqui animados serões. A cerveja é em conta, há petiscos para evitar fraquezas e a carta de cocktails divide-se entre os clássicos e as receitas da casa que vão começar a ser servidas durante o mês de Outubro.

Aqui, cabem muitas coisas. Há mercados de moda, flash tattoos, transmissões de jogos de futebol e até sessões de desenho à vista. É ficar de olho no Instagram e saber que, no Imperial Garden, há noites mais concorridas do que outras – o Halloween e a Passagem de Ano, por exemplo, já são grandes eventos.