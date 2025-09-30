Lisboa

Subscrever
Procurar

Lisboa

Levö Design
DR
DR

Vamos às compras nas melhores lojas dos Anjos

Há negócios de família cheios de histórias para contar, mas também novos espaços prontos para serem descobertos.

Mauro Gonçalves
Editado por Mauro Gonçalves
Editor Executivo, Time Out Lisboa
Escrito por: Editores da Time Out Lisboa
Publicidade

Não é o primeiro bairro lisboeta que nos vem à cabeça quando queremos ir às compras, mas as opções têm aumentado e já há uma mão cheia de lojas que valem a viagem na linha verde. O roteiro inclui uma retrosaria que é destino de romaria internacional, uma sapataria vegana, discos de vinil e os velhos mosaicos hidráulicos. Mas os Anjos também são terra de lojas históricas, sejam elas de malhas ou de candeeiros, e de livrarias que não vai encontrar em nenhum outro ponto da cidade. Prepare a carteira, é altura de ir às compras aos Anjos.

Recomendado: As novas lojas em Lisboa que tem mesmo de conhecer

Às compras nos Anjos

Amor Records

  • Compras
  • Lisboa
Amor Records
Amor Records
DR

Loja de discos, bar e café, a Amor Records nasceu pelas mãos de três brasileiros que cruzaram o oceano Atlântico “à procura de criar sentimentos analógicos em mentes digitais”. É também para isso que servem as Love Sessions, com a presença de artistas nacionais e internacionais, que estejam de passagem pela cidade. Mas, para quem for só pelos discos, saiba que o catálogo vai do house aos beats africanos, passando pela música brasileira e pelo techno.

Ler mais

Armazém das Malhas

  • Compras
  • Moda
  • Lisboa
Armazém das Malhas
Armazém das Malhas
©Duarte Drago

É um dos sítios a ir se está farto de borbotos na roupa à segunda lavagem. Contam-se vários turistas entre a clientela, mas ainda há fregueses antigos a tocar à porta do escritório do fundador, Durbalino Figueiredo, do outro lado da rua. Hoje são os netos Tomás e Tiago Marques que mantêm o espírito de bairro, a qualidade dos artigos e dão um cheirinho de inovação ao negócio de família. São novos, mas dominam um saber antigo. A decorar a loja estão as malas onde Durbalino carregava as amostras de tecidos que mostrava a clientes por todo o país.

Ler mais
Publicidade

Cortiço & Netos

  • Compras
  • Decoração
  • Lisboa
Cortiço & Netos
Cortiço & Netos
Fotografia: Duarte Drago

Os netos do senhor Cortiço herdaram um dos maiores stocks de azulejos da cidade. Nesta verdadeira azulejoteca encontra todo o tipo de formas, relevos e cores, entre azulejos mais comuns e outros mais raros. Se partiu um azulejo antigo na cozinha lá de casa, esta loja pode ser mesmo a única solução para tapar o buraco. Mas a Cortiço & Netos não se limita a vender quadradinhos. Os tabuleiros, também feitos com azulejos antigos, têm muita saída, fora os projectos desenvolvidos pela loja, já com um pé nas artes. Afinal, instalações, exposições e projectos de design, como o Bairro do Avillez, só ficam bem no currículo de uma das lojas mais especiais de Lisboa.

Ler mais

Couve

  • Compras
  • Lisboa
Couve
Couve
RITA CHANTRE

Bráulio Amado é um ponta-de-lança do design gráfico nacional: trabalha com o New York Times, a New Yorker e a Vanity Fair. E desde há alguns anos que tem um trabalho exposto nos Anjos: o logótipo da Couve. É uma loja de vestuário, acessórios e calçado vegano. Sapatos sem pele; meias, gorros e cachecóis sem lã. Atrás do balcão está Vasco Monteiro, que quer provar que se pode vestir com consciência “mas com pinta”. Nas prateleiras, há marcas internacionais de renome, como a Birkenstock, a Teva, a Dr Martens ou a Veja, mas também há exemplares da portuguesa 8000Kicks.

Ler mais
Publicidade

Gate 1

  • Compras
  • Lisboa
Gate 1
Gate 1
RITA CHANTRE

Fernanda Pereira ainda agora chegou aos Anjos e já está rendida ao bairro. Primeiro, mudou-se, depois trouxe a loja atrás. A Gate 1 ficava em Campo de Ourique e chegou a ter uma irmã mais nova no Bairro Alto. Agora, recentrou-se na idade, mantendo os princípios que sempre a distinguiram – a moda em segunda mão e o upcycling de peças. Além da consciência ambiental, a formação em design aproximou-a da indústria. É por isso que tem acesso a sobras de produção, stocks parados, mas também a peças especiais, algumas de marcas de luxo, que procuram uma segunda vida noutro guarda-roupa. Uma montra que não fica pela roupa e que também inclui acessórios do século passado e até vestuário para bonecas. Vale mesmo tudo na hora de combater o desperdício.

Ler mais

Greta

  • Compras
  • Lisboa
Greta
Greta
© Francisco Romão Pereira

A Greta, assim se chama, nasceu primeiro online, em 2022, e desde então tem reunido, inclusive em debates literários, uma comunidade de mulheres trans e cis, feministas e activistas, interessadas em ler e promover a literatura no feminino. Já na livraria física, aberta em 2023, há duas modestas estantes de madeira, à esquerda e à direita, e uma mesa ao centro, com cerca de dois mil títulos (nem todos expostos), tudo escolhido a dedo. A decorar o espaço, há fotografias, ilustrações e posters feitos por mulheres. A curadoria é toda feita por Lorena, que só vende livros escritos por mulheres, trans ou cis, de diferentes géneros literários, de não-ficção a ficção, poesia e até literatura infanto-juvenil. Além disso, o acervo também conta com artes gráficas, zines e revistas produzidas por mulheres.

Ler mais
Publicidade

Hospital dos Candeeiros

  • Compras
  • Lisboa
Hospital dos Candeeiros
Hospital dos Candeeiros
RITA CHANTRE

Messias e Maria Eugénia Rola não sabem ao certo em que ano é que os pais abriram uma loja de candeeiros nos Anjos. Foi, seguramente, há mais de cinco décadas. Cresceram aqui, entre estantes com globos de vidro e uns bastidores repletos de ferramentas, fios, lâmpadas e interruptores. Quando foi preciso, tomaram conta do negócio da família. As reparações e restauros foram assumindo cada vez mais peso e é aí que a dupla conta com uma carteira de clientes invejável. O Hospital dos Candeeiros é responsável pela manutenção dos lustres do São Luiz e encarregou-se também da luminária da casa de Christian Louboutin em Lisboa. À loja chega uma nova geração de fregueses. Muitos estrangeiros, claro, mas também jovens fascinados com a estética de outros tempos. Os abat-jours já não são os que a mãe fazia no andar de cima, mas continuam a ser produção nacional.

Ler mais

It's a Book

  • Compras
  • Livrarias
  • Lisboa
It's a Book
It's a Book
© Duarte Drago

Chamar-lhe livraria é pouco. O lado oficinal não fica de fora desta It's a Book, projecto nascido em 2016 no bairro dos Anjos. O mundo infantil é explorado ao nível da literatura, das edições de autor e das artes plásticas, através de uma programação repleta de actividades para os mais novos. Quanto ao títulos, as editoras nacionais convivem com as forasteiras e o lado didáctico e artístico prevalece.

Ler mais
Publicidade

Levö

  • Compras
  • Lisboa
Levö
Levö
DR

Abriu em Março de 2025 e trouxe novas cores a este troço inicial da Rua de Arroios. Quente e energizante, a paleta é a assinatura de Andrey Levyy, o designer russo que trocou Moscovo por Lisboa e que, no ano passado, criou o próprio estúdio. Dos desenhos conceptuais, repletos de gradações de cor e geometrias, nasceu a Levö. A parede à direita é um mostruário de best-sellers – cartazes vibrantes, desenhados e impressos na casa, em papel de algodão e com seis tamanhos à escolha, do A4 ao formato 70 por 100.

Ler mais

Retro City

  • Compras
  • Lojas vintage
  • Intendente
Retro City
Retro City
DR

Se um roupeiro com umas quantas peças kitsch for o ideal para quebrar o monopólio da fast-fashion, a Retro City Lisboa é, muito provavelmente, o sítio perfeito para o conseguir. Por lá, Esther Martinez apresenta uma selecção que vai dos casacos aos cintos, das calças às camisas, t-shirts e calçado, num buffet interminável de cores, materiais e décadas sem necessidade de perder o amor à carteira.

Ler mais

Às compras em Lisboa

Não é saudosismo. São as melhores lojas para comprar discos de vinil em Lisboa

  • Compras
  • Música e entretenimento
Não é saudosismo. São as melhores lojas para comprar discos de vinil em Lisboa
Não é saudosismo. São as melhores lojas para comprar discos de vinil em Lisboa
© Francisco Romão Pereira

Tal como acontece com a moda de outros tempos, não é só uma questão de nostalgia. De facto, o som do Spotify ou de uma pequena coluna sem fios não nos transporta para dentro da música como faz um gira-discos. É por isso, e porque as capas dos LPs enchem o olho, que há quem se mantenha fiel ao vinil. Lisboa tem várias lojas e o nosso roteiro é extenso, do rock à electrónica, passando pelas músicas do mundo e indie.

Ler mais

As melhores lojas do Cais do Sodré

  • Compras
As melhores lojas do Cais do Sodré
As melhores lojas do Cais do Sodré
©Duarte Drago

Quantas vidas tem o Cais do Sodré? A resposta depende do tipo de programa que quer fazer. À noite, é um bairro cheio de possibilidades – dos copos de final de tarde às noitadas que só acabam em plena luz do dia. Se o objectivo for alimentar-se, saiba que é possível ir a praticamente todos os continentes sem sair destes quarteirões, para não falar dos locais que cruzam petiscos e música em perfeita harmonia.

Ler mais
Publicidade

Haja espaço lá em casa! Estas são as melhores lojas de decoração em Lisboa

  • Compras
  • Decoração
Haja espaço lá em casa! Estas são as melhores lojas de decoração em Lisboa
Haja espaço lá em casa! Estas são as melhores lojas de decoração em Lisboa
DR

Caro leitor, ainda não mudámos a casa – ainda –, mas andámos a estudar o que a cidade tem para oferecer no que toca a lojas de decoração. Do luxo aos preços mais amigáveis, dos projectos chave na mão aos objectos originais que não resistimos a comprar de quando em vez, Lisboa é suficientemente diversa para proporcionar tudo e sem ter de entrar num centro comercial.

Ler mais
Recomendado
    Também poderá gostar
    Também poderá gostar
    Publicidade
    Voltar ao topo

    Sobre nós

    Contacte-nos

    Time Out Worldwide

      Mapa do site
      © 2025 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.