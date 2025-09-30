Vamos às compras nas melhores lojas dos Anjos

Messias e Maria Eugénia Rola não sabem ao certo em que ano é que os pais abriram uma loja de candeeiros nos Anjos. Foi, seguramente, há mais de cinco décadas. Cresceram aqui, entre estantes com globos de vidro e uns bastidores repletos de ferramentas, fios, lâmpadas e interruptores. Quando foi preciso, tomaram conta do negócio da família. As reparações e restauros foram assumindo cada vez mais peso e é aí que a dupla conta com uma carteira de clientes invejável. O Hospital dos Candeeiros é responsável pela manutenção dos lustres do São Luiz e encarregou-se também da luminária da casa de Christian Louboutin em Lisboa. À loja chega uma nova geração de fregueses. Muitos estrangeiros, claro, mas também jovens fascinados com a estética de outros tempos. Os abat-jours já não são os que a mãe fazia no andar de cima, mas continuam a ser produção nacional.