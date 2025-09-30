Vamos às compras nas melhores lojas dos Anjos

Loja de discos, bar e café, a Amor Records nasceu pelas mãos de três brasileiros que cruzaram o oceano Atlântico “à procura de criar sentimentos analógicos em mentes digitais”. É também para isso que servem as Love Sessions, com a presença de artistas nacionais e internacionais, que estejam de passagem pela cidade. Mas, para quem for só pelos discos, saiba que o catálogo vai do house aos beats africanos, passando pela música brasileira e pelo techno.
Não é o primeiro bairro lisboeta que nos vem à cabeça quando queremos ir às compras, mas as opções têm aumentado e já há uma mão cheia de lojas que valem a viagem na linha verde. O roteiro inclui uma retrosaria que é destino de romaria internacional, uma sapataria vegana, discos de vinil e os velhos mosaicos hidráulicos. Mas os Anjos também são terra de lojas históricas, sejam elas de malhas ou de candeeiros, e de livrarias que não vai encontrar em nenhum outro ponto da cidade. Prepare a carteira, é altura de ir às compras aos Anjos.
