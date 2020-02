Erich von Däniken: “Não era a Nossa Senhora de Fátima, eram extraterrestres”

A crença na existência de vida extraterrestre, não necessariamente inteligente, tem adeptos na comunidade científica. Mas a teoria de Erich von Däniken tem sido criticada desde a publicação do bestseller Chariots of the Gods? (1968), onde defende que os deuses descritos nas escrituras das principais religiões e civilizações eram na realidade extraterrestres que teriam visitado o planeta Terra. Apresentado como arqueólogo pelo Cinema São Jorge, onde estará no dia 22 de Fevereiro para a conferência “Eram os Deuses Astronautas?” (15.30, 10€), o autor suíço de 84 anos não tem formação na área e escreveu o seu segundo livro, Gods from Outer Space (1971), enquanto cumpria uma pena por fraude, peculato e falsificação. Apesar do percurso polémico, as suas obras fizeram furor na década de 1970 e a reacção dos académicos, embora contundente, foi infrutífera. Carl Sagan apontou-lhe “erros lógicos e factuais”, mas von Däniken continua a vender livros como pãezinhos quentes. É difícil imaginar extraterrestres a andar entre nós, mas o maior promotor da Teoria dos Antigos Astronautas parece ter certezas.

Como é que começou a escrever o seu primeiro livro?

Tive uma educação católica na Suíça e acreditava profundamente em Deus. Ainda acredito, mas naquela época sentia-me confuso sobre o Deus da Bíblia. Por exemplo, o profeta Ezequiel descreve como vê uma carruagem nas nuvens. Eu queria descobrir se outras comunidades da antiguidade tinham histórias semelhantes às nossas. Mas entretanto já publiquei 42 livros. Esse primeiro era muito provocativo. Não foi escrito de forma científica. Foi escrito de forma popular, mas não faz mal.

Agora escreve de forma científica?

Faço-o de ambas as formas, mas as pessoas comuns não lêem livros científicos, não percebem e não se interessam. Mas quais são as evidências que apresenta? Há evidências em escritos antigos. Por exemplo, no livro de Enoque, o profeta conta como foi levado pelos Guardiões do Céu. Mas há mais textos sobre os deuses do espaço na antiguidade e a verdade é que existem muitos mistérios, como o de Fátima em Portugal.

Pode resumir a suposta “mentira do milagre de Fátima” a que se refere no seu livro?

Em 1917, milhares de pessoas viram em Fátima uma espécie de milagre do Sol e mais tarde a Igreja Católica disse tratar-se da aparição da Virgem Maria. Mas não era a Nossa Senhora de Fátima, eram extraterrestres. Podemos prová-lo porque diferentes papas deram diferentes explicações, sempre em contradição uns com os outros. Por isso é possível provar que a Igreja não nos disse a verdade acerca de Fátima.

Afirma frequentemente que, mais cedo ou mais tarde, os extraterrestres de que fala vão voltar a entrar em contacto connosco. Por que é que acha que isso ainda não aconteceu?

Nós já estamos a ser observados, mas não é do conhecimento da maior parte das pessoas. Se aparecessem agora, por exemplo, num estádio de futebol em Lisboa, as pessoas ficariam chocadas, teriam medo, pensariam que era uma invasão e que nos iam escravizar.

Mas, se os extraterrestres entraram em contacto com civilizações antigas, como afirma, por que é que não o fazem connosco?

Estamos em contacto com extraterrestres, mas essas histórias não aparecem nos media.

Já foi acusado de forjar evidências. Como reage às acusações?

Eu escrevi 42 livros sobre extraterrestres, sei onde estão as minhas fontes e as minhas provas, por isso sei mais do que os críticos. E quando os críticos são cientistas e académicos? Muitos dos meus discursos são em universidades e temos discussões maravilhosas. Mas também temos indicações nos textos sagrados. Por exemplo, na Bíblia, na minha opinião, Ezequiel descreve naves espaciais. Mas, do ponto de vista dos teólogos, descreve simplesmente uma visão de Deus a voar numa carruagem.

Então, quando fala de evidências, fala do quê?

Se olharmos para um mapa da Grécia, conseguimos perceber que os templos estão todos à mesma distância entre si. Estamos a falar de matemática e geometria avançadas na Idade da Pedra grega, muito antes da existência de grandes matemáticos ou de alguém fazer um padrão geométrico. Alguém o deu aos nativos e disse para os construírem assim. E não há como negar isso.

E essas pessoas vão voltar, é isso?

Os extraterrestres estiveram cá há milhares de anos. Quando foram embora disseram aos nossos antepassados que, num futuro longínquo, regressariam, por isso é que todas as religiões acreditam no retorno de um Deus. Essa promessa foi na verdade feita por extraterrestres. Eu acho que eles já cá estão como observadores. Mas não vão resolver os nossos problemas. A poluição, o lixo, tudo isso. Podemos é perguntar-lhes como é que os resolveram durante o seu processo evolutivo. Temos de preparar a humanidade.