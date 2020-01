Cabeleireiro, color bar, spa, maquilhagem, pedicure, manicure e um salão para os senhores: está tudo concentrado em dois pisos na Avenida da Liberdade. Desligar-se do mundo exterior e viver uma experiência de luxo é a bandeira da Lúcia Piloto Avenida – Luxury Concept Store. O nome é extenso, mas o conceito é simples. Sob o mote ‘disconnect to connect’, o espaço convida a deixar o stress e a agitação citadina fora da porta 25 da Rua Rosa Araújo.Aqui a tecnologia dá as mãos à natureza para criar uma nova experiência de bem-estar. Além do serviço habitual de cabeleireiro, há uma zona de relaxamento com um jardim vertical. O piso de baixo divide-se entre o cabeleireiro de homem, os tratemntos de manicure e pedicure e depois o spa, com cinco salas de tratamento de rosto e corpo. Mas se há massagem que só pode fazer aqui é a The Mindful Touch, um tratamento que o leva numa experiência imersiva que requer a utilização de uns óculos de realidade virtual – uma forma de entrar num modo zen total.