É de luxo, mas é para todos: no novo Lúcia Piloto a tecnologia une-se à natureza

Cabeleireiro, color bar, spa, maquilhagem, pedicure, manicure e um salão para os senhores: está tudo concentrado em dois pisos na Avenida da Liberdade. Desligar-se do mundo exterior e viver uma experiência de luxo é a bandeira da nova Lúcia Piloto Avenida – Luxury Concept Store.

O nome é extenso, mas o conceito é simples. Sob o mote ‘disconnect to connect’, o espaço convida a deixar o stress e a agitação citadina fora da porta 25 da Rua Rosa Araújo, onde está instalada a nova loja. Aqui a tecnologia dá as mãos à natureza para criar uma nova experiência de bem-estar.

“Quisemos criar um espaço icónico, luxuoso e ao mesmo tempo inovador. Queremos que as pessoas entrem aqui para desligar do mundo lá fora e que possam usufruir de uma verdadeira experiência sensorial", explica em comunicado Patrícia Piloto, directora geral do grupo. A ideia não é que o luxo seja uma barreira à entrada, mas antes permitir que qualquer um possa viver um momento de cuidado pessoal.

O projecto da loja teve a assinatura da Broadway Malyan, uma empresa internacional de arquitectura, urbanismo e design, que transformou os dois pisos num oásis do luxo acessível sempre a piscar o olho à tecnologia.

O espaço tem 340 m2, um enorme pé-direito e os tectos com as tubagens a descoberto pintadas de preto – um jogo arquitectónico que balança entre o industrial e a sofisticação. Há paredes forradas a espelho por toda a loja, uma forma de dar ainda mais profundidade ao espaço, com ajuda da iluminação.

Na zona de cabeleireiro – cortes a partir de 45€ – está também um balcão central, a make up station, onde pode fazer uma maquilhagem personalizada. Sendo que cada vez que alguém faz uma grande mudança de visual é-lhe oferecida a maquilhagem como forma de celebração.

Ao fundo do salão há uma zona com um color bar, onde também são feitas as lavagens – serve de área de relaxamento, com cadeiras reclináveis e um cenário bucólico com um enorme jardim vertical. Neste espaço verdejante que serve de bolha protectora da cidade até do tecto pendem flores e, sendo elas todas naturais, o cheiro transporta a clientela da cidade para o campo.

Mas antes de se sentar para lhe tratarem do pêlo, vai ter de passar no teste de análise capilar. Será acompanhado por um técnico especializado da loja, um momento que se assemelha a uma consulta e de onde sai com uma prescrição dos produtos que mais se adequam ao seu cabelo – uma vez mais a tecnologia é aqui uma aliada. Este diagnóstico é gratuito, uma vez que é o ponto de partida de qualquer outro serviço capilar.

Ainda na zona lounge, há uma espécie de loja com prateleiras recheadas de produtos de marcas como a Shu Uemura, Kérastase, Redken, L’óreal, NAtura Bissé e Comfort Zone, que representam, no fundo, a medicação capilar adequada a cada pessoa.

Nesta loja, ainda que o luxo seja palavra de ordem e dê nome ao espaço, todos os serviços têm os mesmos preços dos outros sete espaços do grupo Lúcia Piloto.

No andar de baixo, o espaço volta a repartir-se por zonas. A pedicure é feita num corredor próprio com três estações de bancos acolchoados, que têm incorporados um pequeno lavatório para que o tratamento seja todo concentrado no mesmo local. Para fazer as unhas, há duas mesas dedicadas à manicure.

Logo à esquerda, está o espaço The Gentleman, dedicado aos homens e com um lounge próprio – a ideia de separar os espaços feminino e masculino foi apenas para dar aos senhores um espaço para sentirem que é um momento só deles. Barbas e cabelo são tratados com o mesmo know-how de sempre, e o ambiente é semelhante ao de um Gentlemen’s Club – cortes a partir de 21€.

É também neste piso inferior que estão as cinco salas de tratamento de corpo e rosto, para se estender ao comprido e preparar-se para lhe porem as mãos em cima. São usadas duas marcas exclusivas: a Natura Bissé para os tratamentos de rosto e a Comfort Zone para o corpo. No que diz respeito às massagens de corpo pode começar pelas esfoliações (45€), massagem desportiva (80-110€), massagem terapêutica (80€), tratamento com velas quentes (80€) ou a reafirmante com sal dos Himalaias (80€).

Para o rosto há massagens de relaxamento (40€), lifting facial japonês (40€), limpezas profundas (80€) ou tratamentos antioxidantes (90€). Mas se há massagem que só pode fazer aqui é a The Mindful Touch, um tratamento que o leva numa experiência imersiva que requer a utilização de uns óculos de realidade virtual – uma forma de entrar num modo zen total.

Rua Rosa Araújo, 25. Seg-Sáb 08.00-20.00. 21 240 0360.

