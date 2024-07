A 7.ª edição do Monsanto Fest assinala os 90 anos do Parque Florestal do Monsanto e, durante quatro dias, tem planeados passeios, piqueniques e concertos. Este ano, o festival junta as Juntas de Freguesia de Alcântara, Benfica, Campolide e da Ajuda e acontece em vários lugares, como na pista de radiomodelismo de Monsanto, onde tomam lugar os concertos, actuações musicais e ainda a transmissão do jogo de Portugal contra França para o Euro 2024. A entrada custa 5€ e inclui uma bebida. Abaixo, encontra toda a programação do festival.

O cartaz e os horários

4 de Julho, quinta-feira

18.00 DJ Sun Set

20.30 Califlow

22.30 Tributo Popular

5 de Julho, sexta-feira

12.30 Piquenique

15.00 Green Talent Monsanto

18.00 Passeio Nocturno no Monsanto

20.00 Transmissão em directo do jogo Portugal-França

22.00 Monsanto Hip Hop Sessions com DJ Big, Sam The Kid, Phoenix RDC e XEG

6 de Julho, sábado

09.30 Open Day Desportivo no Miradouro dos Montes Claros

10.00 Passeio Cultural com Guia Famílias "90 anos de Monsanto" no Instituto Superior de Agronomia

15.00 Foto-papper Família na pista de radiomodelismo

17.00 Lisboa on Top – Subida à Torre do Galo

18.00 Roda de Samba

20.00 Tributo a Radiohead

22.00 Prata da Casa

00.00 Noise Dolls Club

7 de Julho, domingo

09.30 Monsanto Run Fest

12.00 Mega Piquenique no Parque de Merendas da Vila Guiné

16.00 Pagode in Paradise

18.00 Tributo a Mamonas Assassinas

21.00 O Pagode do Elias

Como chegar

Se é da música que vai à procura em Monsanto, saiba que há várias formas de chegar à pista de radiomodelismo. No que toca à rede de transportes públicos, pode apanhar as carreiras 711, 723, 724, 729 e 771 dos autocarros da Carris. Se decidir ir de carro, as melhores rotas são a IC15 e a A5.

Onde estacionar

Se não for adepto dos transportes públicos e for de carro até à pista de radiomodelismo do Monsanto, pode usufruir do parque de estacionamento Monte Verde, que fica a seis minutos a pé da pista, ou então o parque de estacionamento do Moinho do Penedo, que apesar de ficar a 14 minutos da pista está aberto 24 horas todos os dias.

Inscrições nas actividades

Algumas das actividades programadas requerem inscrição para poder participar, entre elas a subida à Torre do Galo, o Monsanto Run Fest, o foto-papper e o passeio nocturno no dia 5 de Julho.

Vários locais. 4-7 Jul. Vários horários. 3€-15€