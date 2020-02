Os projectos que ficaram de fora para o novo jardim da Gulbenkian Exposição no Edifício Sede mostra as propostas alternativas para o jardim da Gulbenkian, através de desenhos, imagens e vídeos.

As 12 propostas arquitectónicas que estiveram a concurso para o projecto de alargamento do Jardim Gulbenkian estão em exposição, na galeria do piso inferior do Edifício Sede, até ao final de Março. A mostra, Novo Jardim Gulbenkian, organizada em 12 pontos, mostra as ideias apresentadas pelos ateliers que participaram no concurso. Abre ao público esta sexta-feira.

Além da proposta vencedora, do arquitecto japonês Kengo Kuma, estarão patentes os projectos de Aires Mateus, Barbas Lopes, Carla Juaçaba, Christ & Gantenbein, Inês Lobo, John Pawson, Junya Ishigami, Menos é Mais, Pedro domingos, SAMI e Tatiana Bilbao. Será ainda explicada toda a história do jardim e quais as razões que motivaram o lançamento do concurso de ideias para o seu alargamento.

Kengo Kuma irá projectar a ampliação do jardim da fundação e a nova entrada de acesso ao antigo Centro de Arte Moderna. O arquitecto nipónico é responsável, juntamente com o gabinete português OODA, pelo projecto de requalificação do Matadouro Municipal do Porto e pelo Estádio Nacional de Tóquio, que receberá a cerimónia inaugural dos Jogos Olímpicos deste ano.

O jardim da Gulbenkian será ampliado entre a Praça de Espanha e o Largo de São Sebastião da Pedreira. Além dos jardins, o projecto apresentado pelo arquitecto prevê ainda a construção de duas palas de cerâmica e madeira e a criação de um novo acesso ao edifício da Colecção Moderna, que terá um aumento de 700 metros quadrados na sua área expositiva. Serão também criadas entradas para o jardim a sul e a poente, bem como ligações pedestre aos edifícios da sede e do museu. O projecto orçado em dez milhões de euros deverá estar concluído em 2021.