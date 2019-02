Lisboa estava há mais de 200 anos à espera de acabar esta obra

O eixo Alcântara-Belém não comporta projectos de pequena dimensão. Ou pelo menos assim parece: depois da recente construção do Museu dos Coches e do MAAT, dois equipamentos culturais que mereceram pompa, circunstância e fotografias sem fim no Instagram, estão em execução quatro obras mastodônticas que vão mudar definitivamente a frente ribeirinha do lado ocidental da cidade.

A saúde é o denominador comum de dois deles, um no princípio e outro no fim desta linha imaginária. Em Alcântara, o Hospital CUF Tejo está na vertigem de ser inaugurado. São 75 mil metros quadrados e dez pisos com especial enfoque nas “doenças do futuro”: oncologia, neurociências, cardiovascular, pulmão, otorrinolaringologia e oftalmologia. Um investimento de 100 milhões de euros que deixa em suspenso o destino dos actuais edifícios do hospital na Infante Santo. No outro extremo, a Fundação Champalimaud vai crescer: dois novos edifícios, um novo centro de investigação e tratamento de doenças do pâncreas (financiado pela família Botton: 50 milhões de euros).

O quarto e o quinto módulos do Centro Cultural de Belém – que é como quem diz uma galeria comercial e um hotel – vão sair do papel e ver a luz do dia quase 30 anos depois. Continuando o caminho de regresso pela Avenida da Índia, o Palácio Condes da Ribeira Grande está a ser transformado num museu-hotel de cinco estrelas e o Centro de Congressos vai ter na vizinhança um hotel de apartamentos de boas dimensões.

Muito perto do novo hospital da CUF, o terreno em que operava a antiga fábrica da Sidul vai deixar o limbo a que tem sido votado nas últimas décadas e albergar um complexo de apartamentos e escritórios, parte dos quais a ocupar pelo BNP Paribas. O presidente do grupo SIL, o promotor da obra, fala num investimento “bastante superior a 100 milhões de euros”.

Por fim, a jóia da coroa: o Palácio Nacional da Ajuda vai ser concluído. Deve estar pronto dentro de um ano, com cerca de dois séculos de atraso. Podem agradecer à taxa turística.