Conheça as dez novas praças de Lisboa

A Praça de Espanha vai transformar-se num grande espaço verde e recuperar o riacho do Rego, pondo fim a uma zona altamente congestionada, inóspita e propícia a cheias no Inverno. É a mais importante intervenção do programa municipal Uma Praça Em Cada Bairro, que tem duas mãos-cheias de projectos em carteira: de Sete Rios e de São Sebastião da Pedreira até à Alameda do Beato e à contestada Praça da Mouraria. O objectivo é sempre o mesmo: criar novos centros, retirar espaço aos carros e devolver o espaço público a quem anda a pé. O projecto de requalificação do Largo do Rio Seco, que se divide entre a Ajuda e Alcântara, é apresentado aos moradores esta quinta-feira, 7 de Fevereiro, às 18.30, nas instalações do Sporting Clube do Rio Seco.

