Programa camarário Uma Praça em Cada Bairro chega ao Conde-Barão

A requalificação do Largo do Conde-Barão arranca agora e deverá estar concluída em 180 dias, anunciou Fernando Medina.

A população foi auscultada, fez-se uma análise SWOT, para determinar as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças do local e, com base nesta recolha de informações, foi feito o projecto de requalificação do Largo do Conde-Barão. A obra arranca agora e estará concluída em 180 dias, anunciou ontem, dia 3 de Fevereiro, Fernando Medina, presidente da Câmara Municipal de Lisboa.

O projecto vai intervir numa área de 5240 m2 que abarca também a envolvente do largo: a Travessa do Cais do Tojo será integralmente requalificada, bem como a ligação do largo à Rua dos Mastros e à Rua da Silva, agora mais conhecida como Rua Verde, desde que os moradores decidiram encher de plantas as suas fachadas.

Pretende-se que o espaço público possa ser percorrido em continuidade, sem atravessamento de ruas e mudanças de passeio, nem necessidade de contornar carros (mal) estacionados. Para isso, o parqueamento será reduzido e reordenado e todo o largo e envolvente serão unificados por um novo passeio, com pavimento confortável e de cor clara, para potenciar a iluminação natural da área, que sofre de sombreamento excessivo.

Serão instaladas também zonas de estadia e lazer, de forma a cumprir o grande objectivo do programa Uma Praça em Cada Bairro: gerar novas microcentralidades na cidade, locais aprazíveis para serem pontos de encontro da população local.



+ Mastros e Pescadores: mais duas ruas onde as esplanadas substituíram os carros