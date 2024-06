Paisagens partilhadas, na Quinta do Pisão

É coisa para valentes: sete horas a deambular pela Quinta do Pisão ao encontro de esculturas musicais, intervenções teatrais, áudio-guias filosóficos e realidade virtual. Pelo meio há um piquenique. A Quinta do Pisão recebe sete projectos artísticos europeus em diálogo com a paisagem. A participação portuguesa vai incluir a Orquestra de Câmara Portuguesa e pessoas com as mais diversas profissões, de tractorista a meteorologista, psicanalista ou técnico florestal, o que só faz aumentar a expectativa sobre o que aí virá.

A organização desaconselha o uso de viatura própria e faculta a viagem de ida e volta de autocarro, a partir da Culturgest (14.00) e da estação de comboios de Cascais (14.30). Saiba mais sobre o evento e compre aqui os bilhetes (10€). Pode ainda adquirir online uma lancheira com um de três menus (salmão, frango ou vegetariano), por 10€ adicionais. O percurso tem sete horas com intervalo para um piquenique (às 19.30), em que haverá água, sumos, fruta e bolos fatiados, distribuídos gratuitamente.

Paisagens Partilhadas. Quinta do Pisão. Sábados e domingos, 29 e 30 Junho, 6, 7, 13 e 14 Julho, às 15.00. 10€