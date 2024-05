Passeio 'Fachadas azulejadas – boas e más práticas'

A Time Out diz

Isabel Colher, profissional de conservação e restauro de azulejo e membro do Movimento de Acção para a Protecção do Azulejo, vai alertar para os perigos que os azulejos das fachadas da cidade correm, mostrando exemplos práticos no percurso. Embora exista legislação destinada a proteger as fachadas de azulejo, “ela não é cumprida e não há fiscalização”, afirmou à Time Out em Abril passado. Para lá do problema do roubo de azulejos das fachadas e posterior venda ilegal, há uma onda de “reabilitações duvidosas” a acontecer em Lisboa e no Porto, em que em vez de se recuperarem os azulejos se destroem milhares de exemplares originais, mesmo os em boas condições, substituindo-os por réplicas.

Ponto de encontro: Rua do Telhal, 70. 25 Mai (Sáb) 10.30. Participação livre