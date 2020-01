O The Hood é como aquelas bonecas matrioscas, esconde sempre algo lá dentro e está dentro de algo maior. Confuso? Este complexo artístico é um bairro sem fronteiras que dá outra vida ao centro comercial UBBO (antigo Dolce Vita Tejo), na Amadora. Comida, lojas, lazer, cultura e arte urbana reúnem-se num só espaço para formar o que se caracteriza como um “anti-mall”. Eram 25 mil metros quadrados de praça coberta – a maior da Europa – que estavam completamente desaproveitados, serviam apenas de local de passagem para quem visitava o centro comercial. E se a experiência quer ser alternativa e imersiva, a arquitectura do espaço faz jus à ideia. Há contentores coloridos distribuídos por grande parte do espaço, que acolhem as lojas e os restaurantes que integram o projecto. A arte urbana é a estrela deste espaço, com paredes, chão e tectos trabalhados com curadoria da Mistaker Maker, e com todo o mobiliário personalizado pelo Colectivo Warehouse. Além disso, o The Hood não foge à sua raiz de cultura urbana e todos os detalhes contam: há rampas de skate, sobretudo para os miúdos mais radicais se entreterem, e uma tabela de basquetebol para uns afundanços valentes. Para quem não se quiser cansar, há uma mesa de matraquilhos, pingue-pongue e duas máquinas de arcade, mesmo à antiga.