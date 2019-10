53.ª edição ModaLisboa: o melhor do street style no primeiro dia

As modas Primavera/Verão 2020 foram desfilar para outra colina da cidade. A ModaLisboa mudou-se para as Antigas Oficinas Gerais de Fardamento e Equipamento, no Campo de Santa Clara, um espaço aberto pela primeira vez ao público, e no primeiro dia houve logo modelitos fortes fora da passerelle. O esforço para sobressair levou a melhor: houve quem apostasse nos padrões, sempre uma boa opção para não passar despercebido, do vichy às cerejas, e até houve capulana ou vinil a passear pela Graça. Nos pés, e porque o piso é irregular e pede conforto, venceram os ugly sneakers e as combat boots (perdoe-nos os anglicismos).

