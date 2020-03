ModaLisboa AWAKE

No ano em que Lisboa carrega a bandeira de Capital Verde Europeia, a ModaLisboa marca o passo sob o tema AWAKE e dedica a sua 54.ª edição à sustentabilidade, num apelo à mudança de consciências. As modas instalam-se novamente nas Oficinas Gerais do Fardamento e Equipamento do Exército, no Campo de Santa Clara, entre 5 a 8 de Março. Esta edição é um grito de revolta, um despertar para a mudança que é necessária. Os criadores apresentam as colecções Outono/Inverno durante estes dias, abrindo-se ao mundo numa parceria com o projecto United Fashion, que trará ao evento 15 jovens designers internacionais, uma forma de promover a moda independente europeia. Ainda que muitos dos desfiles sejam à porta fechada, a ModaLisboa está cada vez mais democrática e com agenda aberta ao público – e esta edição não será excepção, com uma programação inteiramente dedicada à sustentabilidade.