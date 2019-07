NOS Alive 2019: o melhor do street style do terceiro dia

Ao terceiro dia, conforme as escrituras festivaleiras (e também porque é sábado), o recinto encheu ainda mais que nos outros dias de NOS Alive. Sem sombra de dúvidas que as meias puxadinhas acima do tornozelo foram a estrela ao longo dos três dias, porque se há tempo para ser extravagante é nestas alturas. E claro que o segredo para dar nas vistas nestes certames é ir montado em brilhos, assim como quem não quer a coisa, mas já a querer. Depois há sempre quem capriche no óculo de sol ou na maquilhagem, para ver se andamos atentos e reparamos nestes detalhes. Mas bem, entre a ensaboadela de pop de Marina, o rock de Smashing Pumpkins, o indie folk de Bon Iver e a electrónica experimental de Thom Yorke nao havia uniformidade de público, e isso vê-se na galeria acima: #somostodosecléticos.

