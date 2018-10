O melhor do street style no segundo dia da 51.ª ModaLisboa

O furacão Leslie ameaçou. Mas nós antecipamo-nos e corremos de uma ponta à outra o recinto do Pavilhão Carlos Lopes, que recebe a 51.° edição da ModaLisboa, em busca dos melhores looks. Há uma vida intensa para lá das passerelles, e parte dela está naqueles que se esforçam para ir vestidos a rigor para o evento. O segundo dia trouxe um desfile de vaidades com o rosa a dominar, a roupa vintage a ter espaço nas modas e uma aposta forte no urban wear mais underground. Veja a fotogaleria acima para tirar ideias para modelitos.

Fotografias de Inês Félix

