Batota na TV: o escândalo do ‘Quem Quer Ser Milionário?’ inglês

★★★☆☆

O cinema tem sido um feroz crítico da TV, e começou a sê-lo pouco depois de esta ter aparecido. Um dos primeiros filmes a alertar contra ela foi Um Rosto na Multidão, de Elia Kazan, em 1957. Desde aí, não tem sido poupada, de Escândalo na TV, de Sidney Lumet, a The Truman Show, de Peter Weir. De vez em quando, a TV também dá o flanco, como na minissérie Quiz (HBO), realizada por Stephen Frears, que antes de ser o autor de filmes como A Minha Bela Lavandaria e Ligações Perigosas, começou por trabalhar no pequeno ecrã.

Quiz recorda aquele que é talvez o maior escândalo da história da TV do Reino Unido. No início deste século, um militar inglês, Charles Ingram, a sua mulher e um cúmplice, fizeram batota para ganharem o milhão de libras do concurso Quem Quer Ser Milionário?. Embora a sátira à cultura interna dos canais generalistas não seja particularmente vitriólica, Quiz marca pontos a recriar a cínica concepção do concurso pela ITV e uma produtora externa, e a mostrar como houve logo pessoas que se mobilizaram e organizaram para controlar e monopolizar o acesso ao programa, e ao dinheiro que oferecia. (Nem todos os telespectadores são tão anjinhos como as televisões pensam.) Escrita, realização e interpretações mostram o métier robusto e seguro da melhor TV inglesa.