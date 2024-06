‘Bergerac’: o polícia da ilha

John Nettles tornou-se conhecido em Portugal por causa da sua interpretação do Detective-Inspector Chefe Tom Barnaby em Midsomer Murders, mas antes disso era já uma vedeta na Grã-Bretanha graças ao seu papel do Detective-Sargento Jim Bergerac noutra série policial, Bergerac (1981-1991), que nunca passou em Portugal mas pode ser vista no YouTube. Mais jovem e bastante mais magro do que em Midsomer Murders, Nettles interpreta também outro tipo de polícia, este colocado na Ilha de Jersey onde nasceu e cujo individualismo pouco ortodoxo e hábito de agir sem comunicar com os superiores o levará, mais tarde na série, a abandonar as forças policiais e a estabelecer-se como detective particular.

Jim Bergerac tem ainda outras características. Estava casado com a filha de um homem muito rico da ilha, um industrial e empresário, mas o alcoolismo levou-o ao divórcio e a perder a custódia da filha do casal. Ficou ressentido com os ricos e nunca perde uma ocasião para o fazer saber ao sogro. A bebida fez também com que deixasse escapar um suspeito durante uma operação de vigilância e a partir uma perna, que ficou presa entre um barco e o cais, facto referido nos dois primeiros episódios da série, quando Bergerac regressa a Jersey curado, após ter sido tratado em Inglaterra, para voltar às suas funções na polícia, já com o divórcio consumado e sóbrio há alguns meses. Nada disto deixa de o apoquentar de vez em quando.

Bergerac passa-se no pequeno e limitado mundo da Ilha de Jersey, com visitas ocasionais à vizinha França ou a Inglaterra, e os enredos da série fazem bom uso dramático, narrativo e visual dessas limitações e da própria insularidade, bem como do facto de a ilha ser um paraíso fiscal e sede de vários negócios que, pela sua natureza, são propícios ao desenvolvimento de intrigas policiais; e de ser muito visitada por estrangeiros, nem todos simpáticos e inofensivos turistas. John Nettles interpreta Jim Bergerac com uma naturalidade descontraída que nos passa logo a impressão de que nenhum outro actor o faria melhor do que ele, torna a personagem sua em poucos minutos, conquistando-nos para ela ao mesmo tempo. O consumado (e invejado) savoir-faire dos ingleses neste modelo de séries, do realismo geral e da autenticidade dos ambientes até à entrega dos papéis secundários, faz o resto. E fez o sucesso de Bergerac, que esteve 11 anos no ar.

A série vai ter um remake, com estreia marcada na Grã-Bretanha para 2025. Mas sem John Nettles não será a mesma coisa. Entretanto, o Bergerac genuíno está no YouTube à espera de ser descoberto.