Para a frente e para trás no tempo

★★★☆☆

Toda a gente sabe o que é o Tik Tok, mas só os fãs mais antigos de ficção científica sabem o que é o Projecto Tic-Toc, a razão de ser da série O Túnel do Tempo, criada pelo incansável Irwin Allen em 1966. Durou apenas uma temporada (a RTP exibiu-a na altura, embora a preto e branco), mas foi o suficiente para se tornar num título de culto, e pode ser descoberta ou revista no YouTube. Alojado num complexo subterrâneo no deserto do Arizona, o Projecto Tic-Toc é uma experiência ultra-secreta de viagens temporais, através de um grande túnel em espiral construído pela sua equipa de cientistas e técnicos. Dois daqueles, Anthony Newman (James Darren) e Douglas Phillips (Robert Colbert), testam o túnel, viajando para o passado e para o futuro, onde vivem muitas aventuras. E, no caso das idas ao passado, são postos perante a tentação de alterar certos acontecimentos históricos mais trágicos: a conspiração para matar o Presidente Abraham Lincoln, o ataque a Pearl Harbour ou o naufrágio do Titanic, entre outros. Alguns aspectos da série dataram, inevitavelmente, caso dos efeitos especiais, mas O Túnel do Tempo compensa isso em termos de concepção visual e de inventividade dos enredos. Pormenor: o autor de toda a música da série é um então jovem compositor chamado John Williams.