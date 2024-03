Um assassino em série dentro de casa

★★★★☆

Ben Field era um jovem que estava a ter formação para se tornar vigário na igreja da vila de Maids Moreton, no Buckinghamshire, em Inglaterra. Cortês, simpático, culto e devoto, o rapaz cozinhava muito bem, escrevia poesia e frequentava um curso de Literatura Inglesa numa universidade local. Ben Field era também um frio assassino em série, que se conseguiu insinuar, junto de Peter Farquhar, um professor universitário reformado, solteiro e homossexual, tornando-se-lhe indispensável; e depois de o envenenar, com a ajuda de um amigo sobre o qual tinha ascendente psicológico e emocional, ganhou os favores de uma vizinha dele, também solteira e professora reformada, Ann-Moore Martin, que igualmente seduziu e envenenou, após ter conseguido ser beneficiário de ambos nos respectivos testamentos.

Não fosse a sobrinha da professora e o marido terem estranhado a relação do rapaz com a tia e feito queixa à polícia após esta ter sido hospitalizada, e de certeza que ele teria continuado na sua senda assassina. Num dos vários livros de anotações que a polícia lhe confiscou, Field gabava-se de, se quisesse, poder matar “todos os velhos do bairro e também os do lar” – aproveitando-se do seu tirocínio na igreja, o criminoso dava também assistência espiritual aos idosos que viviam num lar da vila, filmando os diálogos de um sadismo trocista que tinha com aqueles mais debilitados mentalmente.

Escrita por Sarah Phelps (A Very British Scandal) para a BBC, O Quinto Mandamento (Filmin) recria ao menor detalhe, com paciente rigor e um realismo, um sentido da narratividade e uma perícia na construção dramática de que só os ingleses têm o segredo, os dois casos e a subsequente investigação policial que levou à prisão de Ben Field e do seu cúmplice (este sairia em liberdade, enquanto Field era condenado a prisão perpétua). Por um lado, a série é uma arrepiante ilustração da maldade mais profunda e mais desumana, e da falsidade elaborada e calculista que pode haver por detrás de uma máscara de empatia, decência e prestabilidade; e pelo outro, da ingenuidade e da vulnerabilidade das pessoas boas, prestáveis e carentes de afecto e companhia, e da facilidade com que elas podem ficar expostas à crueldade fria, dissimulada e manipuladora de pessoas como Field.

Realizada por Saul Dibb com serenidade e eficácia descritiva, O Quinto Mandamento conta com excelentes interpretações de todo o seu elenco principal e secundário, destacando-se Timothy Spall num Peter Farquhar estimado por todos em seu redor, dos familiares aos colegas e alunos, homem de fé sincera e sólida que procura, com secreto estoicismo, harmonizar com a sua homossexualidade; Anne Reid na pacata Ann Moore-Martin, cujo bom senso se desfaz ante Field (que lhe envenenou a cadela de estimação antes de lhe ir oferecer melifluamente os seus préstimos); e Éanna Harwicke em Ben Field, o monstro de rosto humano que, após atormentar mental e emocionalmente as suas duas vítimas e as assassinar com o maior cuidado para não deixar o menor indício, exibe em tribunal um arrependimento parcial fingido e interesseiro, para horror e repugnância dos familiares das vítimas presentes. Este é, sem hesitar, um dos melhores tratamentos ficcionais de casos de crimes reais que podemos encontrar no streaming.