★★★☆☆

Muita gente em Inglaterra (e não apenas lá) ficou de pé atrás quando se soube que ia ser feito um remake de Veterinário de Província (1978-1990), uma das séries mais populares e aclamadas de sempre da história da BBC. A história é baseada nos livros de memórias do cirurgião veterinário Alf Wight, escritos sob o pseudónimo de James Herriot, que exerceu clínica na região do Yorkshire entre as décadas de 30 e 50, e best-sellers crónicos, do primeiro, editado em 1970, ao último, saído em 1992.



O amor e a preocupação com os animais, as dificuldades e alegrias da profissão nesses tempos, a variada e castiça componente humana e a genuinidade das histórias, dos ambientes e das gentes, sem falar nas magníficas interpretações de Christopher Timothy (na figura de Herriot), Robert Hardy (no seu colega e depois sócio de clínica Siegfried Farnon), Peter Davison (Tristan, o irmão mais novo deste e também ele veterinário), Carol Drinkwater (Helen, a mulher de James Herriot) e Mary Hignett (a Sra. Hall, governanta da casa), fizeram o imenso sucesso nacional e internacional de Veterinário de Província (ganhou, por exemplo, um Prémio Peabody nos EUA) e garantiram a sua intemporalidade.

Sem conseguir ombrear com a série original, em boa parte porque os seus intérpretes, embora bons, não têm o grau de presença nem de carisma caloroso dos daquela (em especial do trio Timothy-Hardy-Davison), esta nova incarnação de Veterinário de Província (RTP Play), agora produzida pelo Channel Five, é surpreendentemente competente e simpática, e convincentemente evocativa dessa Inglaterra rural dos tempos pré e pós-II Guerra Mundial em que decorrem as histórias sobre animais de quinta e domésticos, daqueles que os tratam e dos seus proprietários (destaque obrigatório para a rica, excêntrica e impagável Sra. Pumphrey e o seu mimado pequinês Tricky Woo, aqui interpretada por Diana Rigg pouco antes da sua morte).

E, muito importante – fundamental, mesmo –, mantém o tom de comédia dramática pastoral, e a inteligente e perfeitamente equilibrada mistura de escapismo feel good e de realismo rigoroso do Veterinário de Província da BBC, com um toquezinho nostálgico. Assim, temos à mão o melhor de dois mundos: podemos (re)ver a série original no YouTube, e descobrir esta nova versão na RTP Play. E basta ouvirmos os primeiros acordes do inesquecível tema musical, para saber que estamos entre velhos amigos e num lugar conhecido onde somos sempre bem-vindos.