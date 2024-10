Doclisboa: os 10 filmes a não perder no festival

Na edição de 2024, que decorre entre 17 e 27 de Outubro, o Doclisboa vai mostrar 183 filmes de 55 países, 28 dos quais estreias mundiais, 19 estreias internacionais e 30 portugueses. A secção Riscos é dedicada a Augusto M. Seabra, crítico que em 2007 a pensou e lançou as suas bases, e que morreu recentemente. Um dos filmes a exibir é o primeiro que ele seleccionou nesse ano de estreia da Riscos, Compilation, 12 Instants D’Amour non Partagé, de Frank Beauvais, numa sessão especial e gratuita denominada Exórdio (Culturgest, 20 Out, 15.30).

As retrospectivas deste ano são dedicadas ao realizador mexicano Paul Leduc (1942-2020) e ao tema Back to the Future, “uma piscadela de olho à história do cinema”, integrando fitas de Dziga Vertov, Marguerite Duras, Manoel de Oliveira ou Hans-Jürgen Syberberg, entre outros. A Espanha é o país convidado desta edição no espaço Nebulae. O Doclisboa decorre, como sempre, na Culturgest, no Cinema São Jorge, no Cinema Ideal, na Cinemateca Portuguesa e agora também na Casa do Comum do Bairro Alto.

Percorremos toda a programação e seleccionámos uma dezena de filmes (a programação completa pode ser consultada aqui).