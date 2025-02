Dez filmes em que a música é a protagonista

"City of Stars/ Are you shining just for me?" Dois versos tão simples, mas que serão para sempre imortalizados na história do cinema. Sabemos que musicais não são para todos, mas há algo em La La Land que é superior a este sentimento. Damien Chazelle criou um filme que é tanto uma homenagem ao cinema clássico como uma história contemporânea sobre sonhos e sacrifícios. Emma Stone (que venceu o seu primeiro Óscar graças a esta produção) e Ryan Gosling brilham como Mia e Sebastian, dois artistas em busca do sucesso em Los Angeles.