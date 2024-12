Oito livros infanto-juvenis para oferecer este Natal

O activismo feminista não é estranho a María Bastarós. Vencedora do Prémio Puchi em 2018, o seu primeiro romance, Historia de España contada a las ñinas (ainda sem tradução em Portugal), retrata o que foi ser mulher no país vizinho ao longo do século XX. Publicado no mesmo ano, Herstory: Uma História Ilustrada das Mulheres – que co-assina com Nacho M. Segarra – também dá voz às mulheres e à luta constante por espaços de liberdade. Agora numa versão aumentada, que conta com novos textos e ilustrações, o álbum editado pela Orfeu Mini inclui uma selecção exclusiva de portuguesas e dos seus momentos de conquista, reviravolta e resistência.

Herstory: Uma História Ilustrada das Mulheres, de María Bastarós e Nacho M. Segarra (texto) e Cristina Daura (ilustração). Orfeu Mini. 192 pp. Para toda a família. 27€