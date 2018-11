Já lhe falámos aqui de playgroups, os encontros feitos a pensar nos miúdos que ainda não frequentam a escola e, por isso, não têm outros com quem brincar. Teresa Fialho é uma dessas mães que escolheu ficar com os filhos em casa e criou o Let's Play, um dos playgroups da zona de Lisboa, que decorre maioritariamente em jardins. Mas a necessidade de ter um espaço físico para promover estes convívios levou à criação da República das Mamãs, um espaço com o mesmo objectivo, o de entreter a criançada, com a adição de agora também se dedicarem a actividades direccionadas aos pais. É um open space com direito a um espaço de cowork, em que os cuidadores das crianças podem trabalhar ou somente ter um momento de lazer, enquanto as crianças estão acompanhadas por uma educadora nas actividades. Além disso, há workshops, cursos e formações direccionados à maternidade e ao mundo da puericultura.