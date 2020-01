Angel Olsen: "Não tenho nada a perder"

E o talento, para Angel Olsen, é um dínamo tremendo, o propulsor que a empurrou para as composições, as tours, e que a fez sobrepor-se aos episódios menos bons do término dos vintes e começo dos trintas. All Mirrors chega, por isso, como um tremor de afirmação, algures entre a pessoa que foi e a pessoa que fez as pazes com o que é. Sobre a recepção do trabalho, a cantora natural de St. Louis, Missouri, agradece. Mas nunca partiu nesta viagem com um final triunfante em vista.

“Como [o disco] é tão estranho, não pensei que as pessoas se relacionassem com ele. É decididamente uma curva à esquerda, comparando-o com o meu último álbum [My Woman, 2016]”. Foi o produtor John Congleton (Grammy pelo disco homónimo de St. Vincent) quem se sentou no lugar do passageiro, quem o trabalhou, mas a direcção artística e a mudança não partiram dele. “Eu queria mesmo fazer as coisas de forma diferente. O Congleton já trabalhou com outros nomes da minha editora e com artistas pop no geral. Toda a gente achou que o seu estilo acabaria por se sobrepor ou ser um factor de mudança, mas comigo não foi o caso. Acabei por lhe dar liberdade colaborativa e resultou bem.”