Depois de um ano de paragem, o Bons Sons prepara-se para voltar a encher a pequena aldeia de Cem Soldos de músicos e músicas portuguesas, entre 8 e 11 de Agosto – com a noite de quarta-feira, 7, reservada para a recepção aos campistas. Ana Lua Caiano, Club Makumba, Conferência Inferno, Gisela João, The Legendary Tigemran, Rafael Toral, Teresa Salgueiro, Unsafe Space Garden, Valete, Vaiapraia, MДQUIИД. ou a vencedora do Festival Termómetro 2023, Femme Falafel, são alguns dos nomes confirmados para esta edição. Destaca-se também o concerto musical Quis Saber Quem Sou, de Pedro Penim, com direcção musical de Filipe Sambado.

Os horários dos espectáculos

7 de Agosto

22.30 Hause Plants

23.30 Hermanas Sisters

8 de Agosto

14.30 Manuel Dordio

15.30 Femme Falafel

16.30 Diana Combo

18.35 The Twist Connection

19.40 Zarco

20.45 Quis Saber Quem Sou

23.00 Ganso

00.00 Cláudia Pascoal

01.15 Valete

02.15 Sheri Vari

9 de Agosto

14.30 Joana Guerra

15.30 Malva

16.30 Ambria Ardena

18.20 Vaiapraia

19.20 Estilhaços

20.20 Solar Corona Elektrische Maschine

21.30 Adiafa

22.50 Gisela João

00.10 Plasticine

01.15 Club Makumba

02.15 Mão na Anca

10 de Agosto

14.30 Luísa Amaro

15.30 Velhote do Carmo

16.30 Fala Povo Fala

19.00 emmy Curl

20.00 Expresso Transatlântico

21.10 Silk Nobre

22.30 Edmundo Inácio

23.50 Cara de Espelho

01.10 Unsafe Space Garden

02.10 Maria Callapez

11 de Agosto

14.30 Rafael Toral

15.35 Conferência Inferno

16.30 A Azenha

16.40 Coro da Cura

18.45 Ana Lua Caiano

19.50 Hélio Morais

21.15 MДQUIИД.

22.20 Teresa Salgueiro

23.50 The Legendary Tigerman

01.15 Rocky Marsiano

02.15 Surma

Quanto custam os bilhetes? Ainda há?

Ainda há bilhetes para todos os dias. Os ingressos diários custam 30€, enquanto o passe geral, que dá acesso aos quatro dias do festival e ao campismo, custa 65€. Se tivesse comprado mais cedo, no entanto, eram mais baratos.

Como é que se chega a Cem Soldos?

O mais fácil é pegar no carro e dirigir-se até Tomar ou Torres Novas. Depois, é só seguir pela Estrada Nacional 349-3 até Cem Soldos (Madalena). Nos arredores da aldeia, encontra duas dezenas de parques de estacionamento.

Se preferir usar os transportes públicos, há vários autocarros e comboios até Tomar. A ligação entre a cidade e o recinto é feita por transfers, disponíveis de hora a hora. Na quarta-feira, 7, funcionam das 10.00 às 22.00; de quinta-feira, 8, a domingo, 11, entre as 10.00 e as 04.30; e apenas das 10.00 às 16.45, na segunda-feira, 12. Cada viagem custa 1,20€ ou 2€, se comprar logo duas de uma vez.

Tem mais dúvidas?

No site oficial, a organização responde a outras perguntas frequentes.

