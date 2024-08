Durante muito tempo, os Queens of the Stone Age foram os únicos artistas confirmados para este CA Vilar de Mouros. Contudo, a menos de um mês do concerto, foram forçados a cancelar a viagem, por motivos de saúde. Entretanto, já havia mais algumas confirmações, todavia a organização ficou sem o seu principal trunfo – e sem tempo para arranjar substitutos à altura. Ainda assim, o mais antigo festival de Verão português resiste. O primeiro dia, 21, originalmente reservado para a banda de Josh Homme, tem agora um cartaz exclusivamente português e entrada livre. Amália Hoje, Delfins, GNR, The Legendary Tigerman e Fogo Frio são os músicos arregimentados. Nos três dias seguintes, passarão pelo festival grupos como The Cult, Soulfly (22), Die Antwoord, Crystal Fighters (23), The Darkness e The Libertines (24), entre outros.

O cartaz completo

21 de Agosto

Amália Hoje

Delfins

GNR

The Legendary Tigerman

Fogo Frio

22 de Agosto

The Cult

Xutos & Pontapés

Soulfly

Moonspell

Ramp

23 de Agosto

Die Antwoord

Ornatos Violeta

Crystal Fighters

Capitão Fausto

Sulfur Giant

24 de Agosto

The Darkness

The Libertines

The Waterboys

David Fonseca

Vapors of Morphine

Ainda há bilhetes? Quanto custam?

Ainda há bilhetes para todos os dias. Os ingressos diários custam 50€, enquanto o passe geral, que dá acesso aos quatro dias do festival e ao campismo, custa 95€.

A que horas abrem as portas do recinto?

Se precisa mesmo de saber, às 16.00. Mas, se chegar no pico do calor, hidrate-se.

Há objectos proibidos?

Claro. Segundo a organização, não é permitida a entrada no recinto de objectos perigosos (canivetes, armas, correntes, cintos e pulseiras pontiagudas, etc.); garrafas plásticas com tampa; bebidas alcoólicas; caixas com comida (todo o tipo de embalagens); máquinas fotográficas e de filmar profissionais; gravadores de som; animais; capacetes; selfie sticks; objetos de vidro (garrafas/ perfumes, etc.); qualquer objecto que possa ser arremessado, causar dolo ou provocar ferimentos.

Tem mais dúvidas?

No site oficial, a organização responde a outras perguntas frequentes.

