Barreiro Rocks e outros concertos em Lisboa em Dezembro

Os Parkinsons, de Coimbra, trazem a Lisboa duas noites de Christmas Punk & Roll na A.D.F., em Pedrouços. Com energia descontrolada e espírito irreverente, o grupo recebe João Pedro Almendra no primeiro dia e Baleia Baleia Baleia no segundo.

Academia Dramática Familiar 1.º de Novembro de 1898 (Pedrouços). 19-20 Dez (Sex-Sáb). 15€-30€