Barreiro Rocks e outros concertos em Lisboa em Dezembro

Os britânicos regressam a Portugal com a sua mistura intensa de pós-punk, jazz abrasivo e explosões instrumentais que têm chamado a atenção da imprensa especializada.
LAV – Lisboa ao Vivo (Chelas). 4 Dez (Qui) 20.30. 26€
Dezembro instala-se com a habitual correria de fim de ano: jantares de grupo, listas intermináveis e a sensação de que o tempo encolheu. No meio do caos, a música continua a ser a melhor fuga possível, e Lisboa enche-se de concertos que pedem atenção redobrada. Tem um dos últimos festivais do ano, o Barreiro Rocks, o regresso dos mestres da electrónica Kruder & Dorfmeister ou do inesperado Baxter Dury, e uma das novas coqueluches do rock britânico, Maruja. Tudo espalhado por salas históricas e palcos mais pequenos que respiram energia própria. Se preferir um ambiente mais ortodoxo para a época, não deixe ver a agenda de concertos de Natal em igrejas (e não só).
Depois de uma série de singles que o consolidaram como uma das maiores promessas da música indie portuguesa, o artista editou este ano o seu primeiro trabalho de longa duração, Lá Vem o Sol. Com banda completa, vai apresentar este disco numa das mais importantes salas lisboetas.
Coliseu dos Recreios (Restauradores). 4 Dez (Qui) 21.00. 16€-32
A nova sala de espectáculos do Beato vai receber uma noite com quatro projectos que espelham diferentes direcções da música independente portuguesa. Os Hetta, acabadíssimos de editar o disco de estreia, Acetate, continuam a sua afirmação dentro do rock mais visceral, enquanto os Cave Story mantêm a sua veia garage-pop. Reia Cibele e Prado completam o alinhamento.
Casa Capitão (Beato). 4 Dez (Qui) 20.00. 16,50€
Depois de se afastar dos palcos durante alguns anos, Raquel Tavares regressa para um concerto especial no Coliseu. O espectáculo recupera o repertório que a tornou uma das vozes mais marcantes do fado contemporâneo, num formato 360º.
Coliseu dos Recreios (Restauradores). 5 Dez (Sex) 21.00. 20€-35€
Um dos mais influentes festivais de rock alternativo portugueses está de volta. Após um hiato que se iniciou em 2019, este evento traz nomes que já fizeram parte da sua história, no ano em que celebra o 25.º aniversário da sua criação, e outros artistas em ascensão. Fazem parte do cartaz artistas como Chinaskee, Vaiapraia, Sunflowers ou El Señor.
ADAO (Barreiro). 5-7 Dez (Sex-Dom). 25€-40€
A dupla norte-americana, conhecida pelo cruzamento pouco ortodoxo entre pós-punk, pop quebrada e electrónica fragmentada, vai levar o seu som experimental ao Beato.
Casa Capitão (Beato). 7 Dez (Dom) 21.00. 21€
O britânico apresenta o seu mais recente disco, Allbarone, um trabalho repleto de spoken-pop elegante, groove minimalista, ironia e histórias com ambientes nocturnos urbanos.
LAV – Lisboa ao Vivo (Chelas). 10 Dez (Qua) 21.30. 24€
O duo de electro-pop de Catarina Salinas e Ed Rocha Gonçalves está de regresso a Lisboa para celebrar o décimo aniversário do seu disco de estreia, Highway Moon (2015).
B.Leza (Cais do Sodré). 11 Dez (Qui) 22.00. 18€
Figura maior da música cabo-verdiana, vai celebrar a carreira com um concerto que atravessa mornas, coladeras e composições que marcaram décadas de actividade.
Coliseu dos Recreios (Avenida). 12 Dez (Sex) 21.30. 20€-40€
O aquecimento para o Natal faz-se com muita música ao som de Filipe Sambado, Bejaflor & Rodas, Clauthewitch, Filipe da Graça, Aurora, gabre, Chinaskee, Girls96 e outros, encerrando com DJ set de Maroskas.
Damas (Graça). 13 Dez (Sáb) 22.30-04.00.
A influente dupla austríaca de música electrónica vem apresentar uma actuação repleta de estilos como downtempo, trip hop ou nu jazz. Este é o último concerto da tour, criada especialmente para celebrar o 25.º aniversário da edição K&D Sessions.
LAV – Lisboa ao Vivo (Chelas). 13 Dez (Sáb) 21.00. 35€
Após licença parental e trabalho para teatro, Manel Lourenço está de regresso aos palcos num concerto a solo pela manhã, para todas as idades, com entrada gratuita até aos seis anos.
Casa Capitão (Beato). 13 Dez (Sáb) 11.00. 6€
O cantautor vai apresentar o seu mais recente disco de estúdio, Foz, no qual mergulha em sonoridades mais inspiradas na música electrónica, sem nunca esquecer os temas que o acompanharam desde os tempos dos Toranja.
Sagres Campo Pequeno (Campo Pequeno). 18 Dez (Qui) 21.30. 20€-60€
+ Tiago Bettencourt: “Difícil é fazer sempre a mesma coisa. Fico inquieto, muito triste. Eu quero é estar feliz”
O compositor regressa a esta sala de espectáculos para apresentar o seu mais recente álbum, O Rapaz da Montanha, um trabalho que inclui arranjos de coros, percussão intensa e várias colaborações.
Coliseu dos Recreios (Restauradores). 19 Dez (Sex) 21.00. 30€-70€
Benfica vai dar palco à música alternativa portuguesa com a segunda etapa do ciclo Cidade Escura. Esta iniciativa fecha com Minta & The Brook Trout em versão solo, com Francisca Cortesão a explorar o formato mais despido das suas canções.
Cine-Teatro Turim (Benfica). 18 Jul-19 de Dez. 10€
Dois dos maiores nomes do hip-hop norte-americano dividem palco numa noite que promete beats clássicos e uma autêntica aula de produção musical ao vivo.
LAV – Lisboa ao Vivo. 20 Dez (Sáb) 21.30. 42€
Os Parkinsons, de Coimbra, trazem a Lisboa duas noites de Christmas Punk & Roll na A.D.F., em Pedrouços. Com energia descontrolada e espírito irreverente, o grupo recebe João Pedro Almendra no primeiro dia e Baleia Baleia Baleia no segundo.
Academia Dramática Familiar 1.º de Novembro de 1898 (Pedrouços). 19-20 Dez (Sex-Sáb). 15€-30€
