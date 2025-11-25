Subscrever
Chinaskee
Fotografia: Diana Matias | Chinaskee
Fotografia: Diana Matias

Barreiro Rocks e outros concertos em Lisboa em Dezembro

Por estes dias, as compras e os jantares de Natal esgotam a paciência e a conta bancária. Ainda bem que há concertos em Lisboa em Dezembro para nos animar.

Hugo Geada
Escrito por Hugo Geada
Jornalista
Dezembro instala-se com a habitual correria de fim de ano: jantares de grupo, listas intermináveis e a sensação de que o tempo encolheu. No meio do caos, a música continua a ser a melhor fuga possível, e Lisboa enche-se de concertos que pedem atenção redobrada. Tem um dos últimos festivais do ano, o Barreiro Rocks, o regresso dos mestres da electrónica Kruder & Dorfmeister ou do inesperado Baxter Dury, e uma das novas coqueluches do rock britânico, Maruja. Tudo espalhado por salas históricas e palcos mais pequenos que respiram energia própria. Se preferir um ambiente mais ortodoxo para a época, não deixe ver a agenda de concertos de Natal em igrejas (e não só).

Recomendado: Os concertos a não perder em Lisboa esta semana

Os melhores concertos em Lisboa em Dezembro

Maruja

  • Música
  • Rock e indie
  • Marvila
Maruja
Maruja
Samuel Edwards

Os britânicos regressam a Portugal com a sua mistura intensa de pós-punk, jazz abrasivo e explosões instrumentais que têm chamado a atenção da imprensa especializada.

LAV – Lisboa ao Vivo (Chelas). 4 Dez (Qui) 20.30. 26€

Ler mais

Filipe Karlsson

  • Música
  • Portuguesa
  • Santa Maria Maior
Filipe Karlsson
Filipe Karlsson
DR

Depois de uma série de singles que o consolidaram como uma das maiores promessas da música indie portuguesa, o artista editou este ano o seu primeiro trabalho de longa duração, Lá Vem o Sol. Com banda completa, vai apresentar este disco numa das mais importantes salas lisboetas.

Coliseu dos Recreios (Restauradores). 4 Dez (Qui) 21.00. 16€-32

Ler mais
Hetta

  • Música
  • Portuguesa
  • Xabregas
Hetta
Hetta
DR

A nova sala de espectáculos do Beato vai receber uma noite com quatro projectos que espelham diferentes direcções da música independente portuguesa. Os Hetta, acabadíssimos de editar o disco de estreia, Acetate, continuam a sua afirmação dentro do rock mais visceral, enquanto os Cave Story mantêm a sua veia garage-pop. Reia Cibele e Prado completam o alinhamento.

Casa Capitão (Beato). 4 Dez (Qui) 20.00. 16,50€

Ler mais

Gaerea

  • Música
  • Punk e metal
  • Marvila
Gaerea
Gaerea
DR

Uma das bandas portuguesas de black metal com maior reconhecimento internacional vai mostrar os seus talentos num espectáculo visualmente denso e sonoramente abrasivo.

LAV – Lisboa ao Vivo (Chelas). 5 Dez (Sex) 21.00. 27€

Ler mais
Raquel Tavares

  • Música
  • Fado
  • Santa Maria Maior
Raquel Tavares
Raquel Tavares
©DR

Depois de se afastar dos palcos durante alguns anos, Raquel Tavares regressa para um concerto especial no Coliseu. O espectáculo recupera o repertório que a tornou uma das vozes mais marcantes do fado contemporâneo, num formato 360º. 

Coliseu dos Recreios (Restauradores). 5 Dez (Sex) 21.00. 20€-35€

Ler mais

Barreiro Rocks

  • Música
  • Festivais de música
  • Grande Lisboa
Barreiro Rocks
Barreiro Rocks
Fotografia: Diana Matias

Um dos mais influentes festivais de rock alternativo portugueses está de volta. Após um hiato que se iniciou em 2019, este evento traz nomes que já fizeram parte da sua história, no ano em que celebra o 25.º aniversário da sua criação, e outros artistas em ascensão. Fazem parte do cartaz artistas como Chinaskee, Vaiapraia, Sunflowers ou El Señor.  

ADAO (Barreiro). 5-7 Dez (Sex-Dom). 25€-40€

Ler mais
Water From Your Eyes

  • Música
  • Xabregas
Water From Your Eyes
Water From Your Eyes
Matador Records

A dupla norte-americana, conhecida pelo cruzamento pouco ortodoxo entre pós-punk, pop quebrada e electrónica fragmentada, vai levar o seu som experimental ao Beato.

Casa Capitão (Beato). 7 Dez (Dom) 21.00. 21€

Ler mais

Baxter Dury

  • Música
  • Rock e indie
  • Marvila
Baxter Dury
Baxter Dury
DR

O britânico apresenta o seu mais recente disco, Allbarone, um trabalho repleto de spoken-pop elegante, groove minimalista, ironia e histórias com ambientes nocturnos urbanos.  

LAV – Lisboa ao Vivo (Chelas). 10 Dez (Qua) 21.30. 24€

Ler mais
Best Youth

  • Música
  • Cais do Sodré
Best Youth
Best Youth
©Aloisio Brito

O duo de electro-pop de Catarina Salinas e Ed Rocha Gonçalves está de regresso a Lisboa para celebrar o décimo aniversário do seu disco de estreia, Highway Moon (2015).

B.Leza (Cais do Sodré). 11 Dez (Qui) 22.00. 18€

Ler mais
Tito Paris

  • Música
  • Música ao vivo
  • Santa Maria Maior
Tito Paris
Tito Paris
©DR

Figura maior da música cabo-verdiana, vai celebrar a carreira com um concerto que atravessa mornas, coladeras e composições que marcaram décadas de actividade.

Coliseu dos Recreios (Avenida). 12 Dez (Sex) 21.30. 20€-40€

Ler mais
Natal Maternidade

  • Música
  • Portuguesa
  • São Vicente 
Natal Maternidade
Natal Maternidade
Rita Chantre/DR

O aquecimento para o Natal faz-se com muita música ao som de Filipe Sambado, Bejaflor & Rodas, Clauthewitch, Filipe da Graça, Aurora, gabre, Chinaskee, Girls96 e outros, encerrando com DJ set de Maroskas.

Damas (Graça). 13 Dez (Sáb) 22.30-04.00.

Ler mais

Kruder & Dorfmeister

  • Noite
  • Marvila
Kruder & Dorfmeister
Kruder & Dorfmeister
DR

A influente dupla austríaca de música electrónica vem apresentar uma actuação repleta de estilos como downtempo, trip hop ou nu jazz. Este é o último concerto da tour, criada especialmente para celebrar o 25.º aniversário da edição K&D Sessions. 

LAV – Lisboa ao Vivo (Chelas). 13 Dez (Sáb) 21.00. 35€

Ler mais
Primeira Dama

  • Música
  • Xabregas
Primeira Dama
Primeira Dama
©Fred Claro

Após licença parental e trabalho para teatro, Manel Lourenço está de regresso aos palcos num concerto a solo pela manhã, para todas as idades, com entrada gratuita até aos seis anos. 

Casa Capitão (Beato). 13 Dez (Sáb) 11.00. 6€

Ler mais

Tiago Bettencourt

  • Música
  • Portuguesa
  • São Sebastião
Tiago Bettencourt
Tiago Bettencourt
© Francisco Romão Pereira / Time Out

O cantautor vai apresentar o seu mais recente disco de estúdio, Foz, no qual mergulha em sonoridades mais inspiradas na música electrónica, sem nunca esquecer os temas que o acompanharam desde os tempos dos Toranja. 

Sagres Campo Pequeno (Campo Pequeno). 18 Dez (Qui) 21.30. 20€-60€

+ Tiago Bettencourt: "Difícil é fazer sempre a mesma coisa. Fico inquieto, muito triste. Eu quero é estar feliz"

Ler mais
Rodrigo Leão

  • Música
  • Portuguesa
  • Santa Maria Maior
Rodrigo Leão
Rodrigo Leão
©DR

O compositor regressa a esta sala de espectáculos para apresentar o seu mais recente álbum, O Rapaz da Montanha, um trabalho que inclui arranjos de coros, percussão intensa e várias colaborações.

Coliseu dos Recreios (Restauradores). 19 Dez (Sex) 21.00. 30€-70€

Ler mais

Cidade Escura

  • Música
  • Portuguesa
  • Benfica/Monsanto
Cidade Escura
Cidade Escura
©Vera Marmelo

Benfica vai dar palco à música alternativa portuguesa com a segunda etapa do ciclo Cidade Escura. Esta iniciativa fecha com Minta & The Brook Trout em versão solo, com Francisca Cortesão a explorar o formato mais despido das suas canções.  

Cine-Teatro Turim (Benfica). 18 Jul-19 de Dez. 10€

Ler mais
DJ Premier x The Alchemist

  • Música
  • Rap, hip hop e R&B
DJ Premier x The Alchemist
DJ Premier x The Alchemist
DR

Dois dos maiores nomes do hip-hop norte-americano dividem palco numa noite que promete beats clássicos e uma autêntica aula de produção musical ao vivo.

LAV – Lisboa ao Vivo. 20 Dez (Sáb) 21.30. 42€

Ler mais

Christmas Punk & Roll

  • Música
  • Rock e indie
  • Belém
Christmas Punk & Roll
Christmas Punk & Roll
DR

Os Parkinsons, de Coimbra, trazem a Lisboa duas noites de Christmas Punk & Roll na A.D.F., em Pedrouços. Com energia descontrolada e espírito irreverente, o grupo recebe João Pedro Almendra no primeiro dia e Baleia Baleia Baleia no segundo.

Academia Dramática Familiar 1.º de Novembro de 1898 (Pedrouços). 19-20 Dez (Sex-Sáb). 15€-30€

Ler mais

Mais música para os seus ouvidos

Oito canções para adormecer

  • Música
Oito canções para adormecer
Oito canções para adormecer
© Robert Whitaker

O reino misterioso do sono nunca deixou de atrair os compositores de canções e, entre muitas escolhas possíveis, há neste lote gente conhecida como os Beatles, os Smiths e os Smashing Pumpkins. Estas oito substâncias hipnóticas podem ser tomadas sem receita médica, mas há que ter em atenção que alguns poderão produzir, nas almas mais sensíveis e quando consumidos repetidamente, efeitos secundários imprevisíveis. O importante é reter que as canções de embalar, apesar de talvez terem sido as primeiras criações musicais do homo sapiens, não são um género esgotado. A prova está aqui.

Ler mais

Nove canções para ouvir enquanto pedala

  • Música
Nove canções para ouvir enquanto pedala
Nove canções para ouvir enquanto pedala
©DR

O título desta lista é meramente alegórico, pois a Time Out não pretende que os seus leitores se envolvam em acidentes de trânsito. As canções que se seguem, embora tendo a bicicleta como assunto, serão desfrutadas com maior segurança se as nádegas do ouvinte estiverem assentes em algo mais estável do que o selim de uma bicicleta e se os ouvidos e os olhos não tiverem de estar concentrados nas manobras de veículos, peões e canídeos. Quem faça mesmo questão de ouvir enquanto pedala poderá recorrer a uma daquelas bicicletas estacionárias dos ginásios.

Ler mais
