Vale Perdido, GZA e outros concertos em Lisboa em Novembro

Onde? Vários locais

Quando? 13-16 Nov (Qua-Sáb)

A segunda edição do Vale Perdido desdobra-se por quatro dias e cinco momentos. Começa a 13 de Novembro, no Centro Ismaili de Lisboa, passa pelo B.Leza e pela Lisa no mesmo dia, 14, pelo Cosmos, a 15, e termina no Armazém do Grilo, a 16. As palestinianas Maya Al Khaldi e Sarouna, acompanhadas pela artista visual Dina Mimi, destacam-se na abertura. No entanto, o ponto alto do programa é a apresentação do álbum Here In the Pitch, da cantora Jessica Pratt, no B.Leza.

