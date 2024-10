É aquela altura do ano em que as temperaturas começam a baixar, as folhas desatam a cair e os concertos se sucedem. O Verão que nos perdoe, mas nada se compara a ver uns concertos em Lisboa em Outubro (e no resto do Outono). De preferência, dentro de uma boa sala. E com melhores músicos em palco. Como Nick Cave & The Bad Seeds. Ou o trio Pulverize The Sound, de Peter Evans. Ou a luminária Mabe Fratti. Mas também portugueses como Samuel Úria, José Pinhal Post Mortem Experience, os Moonspell ou os Pop Dell'Arte, a tocarem o clássico de 1987, Free Pop, de fio a pavio.

