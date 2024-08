Setembro é um mês muito peculiar. Por um lado, queimam-se os últimos cartuchos do Verão. Por outro, é a altura da rentrée, dos regressos às rotinas e aos palcos. O que se traduz numa agenda musical recheada de concertos. O mês começa com o primeiro de dois concertos de Ney Matogrosso em Lisboa e o regresso da Festa do Avante! e continua forte, com concertos de The Tallest Man on Earth, Ben Frost ou Rodrigo Amarante. Mais perto do fim do mês há ainda festivais como o Ano Q, o MIL, o Caixa Alfama. Estes são os concertos a não perder em Lisboa em Setembro.

