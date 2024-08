A MEO ainda se chamava TMN quando começou a patrocinar – e se tornou quase indissociável – do Festival Sudoeste, em 2005. Esta relação de 18 anos chegou ao fim em 2023 e não foi encontrado um novo patrocinador entretanto. Sem uma marca à ilharga pela primeira vez em mais de duas décadas, e com um orçamento reduzido, entre 7 e 10 de Agosto, a Música Coração vai levar à Zambujeira do Mar o elenco mais entusiasmante que reuniu nesta década. Vai do afrobeat de Tems (7) ao trap de Don Toliver (8) e Lil Yachty (10), passando pelo funk brasileiro de Anitta (9). As cerejas no topo do bolo são os portugueses Da Weasel, que tocaram na primeira edição, em 1997, e se reuniram há um par de anos. Encerram o palco principal, a 10 de Agosto.

Os horários dos espectáculos

7 de Agosto

Palco SW

20.00 Bárbara Bandeira

22.00 Matuê

00.00 Tems

02.15 Martin Garrix

Palco JD

18.30 Soraia Tavares

21.00 Gama WNTD

23.00 Teezo Touchdown

Palco After

01.15 Shaka Lion

03.00 DJ Dadda

04.30 DubVision



8 de Agosto

Palco SW

20.00 Van Zee

22.00 Rich the Kid

00.00 Don Toliver

01.45 Charlotte de Witte

Palco JD

18.30 Pikika

21.00 Pérola

23.00 Chico da Tina

Palco After

01.15 Red Bull FrancaMente

03.00 Holly

04.30 Lusu

9 de Agosto

Palco SW

19.15 Oxlade

21.00 Richie Campbell

23.00 Anitta

01.30 Kura

Palco JD

18.00 Yang

20.15 Brazy

22.00 Blaya

Palco After

01.00 Cíntia

03.00 Blazy

04.30 ZenGxrl

10 de Agosto

Palco SW

19.15 Mizzy Miles

21.15 Lil Yachty

23.15 Da Weasel

02.15 Alok

Palco JD

18.15 Azart

20.15 SleepyThePrince

22.15 Kappa Jotta

Palco After

01.15 Pedro da Linha

03.00 Crusy

04.30 Dr. Ushuu

A que horas abrem as portas do recinto?

Tendo em conta que o recinto fecha às 06.00 e o último DJ set só começa às 04.30, é louvável (e um pouco inocente) acreditar que vai estar a sair do campismo tão cedo. Mas, se precisa mesmo de saber, as portas abrem às 16.00. É bom que se hidrate.

Quanto custam os bilhetes? Ainda há?

Há pois. Para todos os dias. E por todos os preços. Os bilhetes diários custam 69€, independentemente do dia, mas tem de pagar 149€ para pisar o chamado golden circle e 190€ para ter acesso VIP. Os passes gerais também não são todos iguais. É possível comprar logo dois, com desconto, e ter acesso ao campismo, por 230€. Já um só passe, sem acesso ao campismo, custa 129€; se quiser montar a tenda, prepara-se para pagar 139€. Para chegar ao golden circle terá de desembolsar 249€, sem direito a acampar. Há ainda passes VIP, com tudo a que tem direito, por 300€.

Há objectos proibidos?

Claro. No recinto, segundo a promotora Música no Coração, não podem entrar caixas, malas e recipientes com comida, bebidas, garrafas, latas ou copos, capacetes, armas e objectos que possam servir como arma, material explosivo e pirotécnico, selfie sticks ou semelhantes, máquinas fotográficas e de filmar profissionais, não acreditadas (com objectiva amovível), animais de estimação (excepto cães-guia), mensagens xenófobas ou de apelo à violência, perfumes e vernizes, guarda-chuvas, lanternas e lasers. Materiais considerados perigosos para a segurança de todos, basicamente.

Já no campismo não podem entrar objectos de vidro, fogareiros e equipamentos do tipo Camping Gaz, armas ou objectos que possam servir como arma, animais de estimação (excepto cães-guia), nem material explosivo e pirotécnico.

Como chegar à Herdade da Casa Branca (e sair de lá)

O mais fácil e confortável é pegar no carro e introduzir as coordenadas no GPS: a latitude é 37º33’9.72″; a longitude é -8º43’53.46″. Alternativamente, é sempre possível ir de comboio e sair na estação de Santa Clara Saboia. Ou de autocarro. A Rede Expressos, a FlixBus e a ALA Viagens param na Zambujeira do Mar.

Tem mais perguntas? No site do festival encontra todas as respostas.

+ Os concertos a não perder em Lisboa até ao fim do ano