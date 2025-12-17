Sei o que ouviste no Natal passado (e nos 40 anteriores também)

É uma espécie de desfile dos fantasmas de Natais passados. Uns serão simpáticos à lembrança, outros talvez criem arrepios, todos estarão guardados num canto de memória colectiva – no fundo, como as consoadas em família. Eis as canções que mais se ouviam em Portugal nos dias de Natal dos últimos 40 anos.

A recolha de informação não é fácil. De 1993 a 1999, por exemplo, não houve top de singles coligido pela Associação Fonográfica Portuguesa e, em alternativa, optamos por colocar o single mais importante do disco que ocupava o primeiro lugar do top de álbuns. Há também que considerar que nem sempre as canções que mais passavam na rádio eram aquelas que mais vendiam, e que muitas vezes é preciso cruzar tabelas de airplay com tabelas de vendas. Depois, nos anos 2000, surge a questão de articular vendas físicas com vendas digitais e, mais tarde, com o streaming, que só a partir de 2016 passou a contar para o top nacional. Por fim, acontece que, ao longo dos anos, as fontes nem sempre coincidem. Em resumo, o que aqui temos resulta de uma valente salganhada de informação, que tentámos organizar da forma mais precisa possível, para chegar ao resultado aproximado que nos interessa, e que é afinal apenas acender uma centelha de nostalgia. Feliz Natal.

Recomendado: A esperança, a hipocrisia e a paródia em 25 canções de Natal