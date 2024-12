Quando uma canção começa com "It was Christmas Eve babe/ In the drunk tank/ An old man said to me/ 'Won't see another one'/ And then he sang a song/ 'The Rare Old Mountain Dew'/ I turned my face away/ And dreamed about you" está visto que a visão do compositor sobre o Natal não é bem a da família à volta da mesa a empanturrar-se, mais a da grande bezana destinada aos voluntariamente ou não desvalidos de calor familiar. Seja como for é uma canção de The Pogues (com Kirsty MacColl). Portanto, o que mais se podia esperar…