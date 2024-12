Os punks também sentem o Natal na pele. A melhor prova disso é este épico Oi to the World!, dos americanos The Vandals, punks gozões no activo desde os anos 80. Há músicas para todos os gostos, da valsa peniana e onanista "Christmas Time For My Penis" à deprimente e desolada "Hang Myself from the Tree" (o nome diz tudo), passando pelo hino street punk "Oi! To the World", que começa com skins racistas e cenas de porrada e acaba com um milagre natalício e uma bonita mensagem de unidade.