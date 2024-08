O icónico festival minhoto, que este ano se desenrola entre 14 e 17 de Agosto, mantém-se fiel às origens. No seu cartaz, velhos figurões indie como Sleater-Kinney (15), Cat Power (16) Slowdive, Superchunk e The Jesus and Mary Chain (todos a 17) ou convivem com um par de colossos do hip-hop chamados Killer Mike e André 3000 (que vai tocar o álbum New Blue Sun, no primeiro dia desta edição). Mas também há novos e autênticos talentos como Bar Italia, Wednesday ou Hotline TNT, entre outros.

Os horários dos concertos

14 de Agosto

Palco Vodafone

18.10 First Breath After Coma + Noiserv + Banda de Música de Mateus

19.40 Bar Italia

21.30 André 3000: New Blue Sun

23.40 Sampha

01.50 Killer Mike

Palco Yorn

17.30 Wolf Manhattan

18.50 Sababa 5

20.40 Dorian Concept

22.40 Glass Beams

00.50 George Clanton

03.00 Model/Actriz

04.15 Sextile

15 de Agosto

Palco Vodafone

18.10 Quadra

19.55 Gilsons

21.50 Sleater-Kinney

23.50 L'Impératrice

01.50 Slow J

Palco Yorn

17.30 Moonshiners

19.00 Deeper

20.50 Wednesday

22.50 Los Bitchos

00.50 Protomartyr

02.50 Sprints

04.05 Joy (Anonymous)

16 de Agosto

Palco Vodafone

18.10 Branko

19.40 Nouvelle Vague

21.30 Cat Power

23.40 Girl In Red

01.55 IDLES

Palco Yorn

17.30 Conferência Inferno

18.55 Nourished By Time

20.35 Allah-Las

22.40 Benjamim

00.55 Beach Fossils

03.05 Mdou Moctar

04.30 Tramhaus

17 de Agosto

Palco Vodafone

18.10 Hurray For The Riff Raff

19.50 Baxter Dury

21.25 Slowdive

23.25 The Jesus And Mary Chain

01.35 Fontaines D.C.

Palco Yorn

17.30 Valter Lobo

19.00 Palehound

20.40 Hotline TNT

22.35 Still Corners

00.40 Superchunk

02.45 Destroy Boys

04.05 Moullinex △ GPU Panic

A que horas abrem as portas do recinto?

Só abrem às 17.00, meia-hora antes de começarem os concertos no Palco Yorn.

Ainda há bilhetes? Quanto custam?

Ainda há bilhetes para todos os dias. Os ingressos diários custam 60€, enquanto o passe geral, que dá acesso aos quatro dias do festival e ao campismo, vale 120€.

O que posso levar para o recinto? Há objectos proibidos?

Claro que há. A lista de objectos proibidos é longa e inclui armas de qualquer tipo e todos os objectos considerados perigosos, garrafas de vidro, latas, sprays e aerossóis, ponteiros laser, guarda-chuvas, capacetes, malas de viagem, cadeiras, drones, máquinas fotográficas e de filmar profissionais ou com objectivas/lentes amovíveis, mensagens xenófobas ou de apelo à violência, bens alimentares e animais.

Em situações específicas, no entanto, pode ser apresentado um atestado médico para entrar com certos alimentos. Os cães-guia também podem entrar. E é possível levar garrafas de água de plástico até 50 cl, sem tampa, para dentro do recinto.

Tem mais dúvidas?

No site oficial, a organização responde a outras perguntas frequentes.

+ 10 coisas para fazer em Paredes de Coura para lá do festival