Mikas diz que este é o bar que sempre quis fazer: um clube de jazz que não seja para a elite do jazz. Que tenha os melhores músicos, que atraia os novos talentos. E onde também se possa jantar.

Não sabe quem é o Mikas? Saia dessa caverna onde entrou há 20 anos. Mikas fez bares como o Atira-te ao Rio, o W.I.P., a Bicaense, o Clube Ferroviário, a Velha Senhora, a Tabacaria e, mais recentemente, o Social B.

O bar ainda está a assentar, mas já pode marcar jantares e consultar a programação em @sowhat_lisbon. Em linhas gerais, no que toca a música, a semana começa à terça-feira com flamenco, mas há uma terça "em que vai haver outras músicas: pode ser afro, pode ser soul, pode ser funk, mas que tenha esta envolvente do jazz". Às quartas, a banda da casa, a So What Machine, com Ricardo Pinto, trompetista e sócio neste projecto, Luís Candeias na bateria, Óscar Graça no piano e Nelson Cascais no contrabaixo, faz o início da noite. "A segunda parte é uma jam session, para irmos buscar o que está aí à solta, o que está a aparecer de músicos e de talentos. Para se juntarem aqui a nós." As quintas estão abertas a outros músicos, apresentações, lançamentos. Ao fim-de-semana não há concertos, têm só DJs (João Gomes, Lucky, Spiro, Mãe Dela, Nelson Makossa têm marcado presença) e estão abertos até às 03.00, uma hora mais do que o resto da semana. "Mas se algum músico estrangeiro estiver aqui na cidade... podemos fazer um concerto ao fim-de-semana."

So What. Largo de Santos, 1 D (antigo Porão de Santos). Programação em @sowhat_lisbon. Ter-Qui 18.30-02.00, Sex-Sáb 18.30-03.00