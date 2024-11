15 mil crianças já viram os concertos para bebés no Oceanário. Algumas até já são adultas

Ninguém esquece o primeiro trabalho – e o de Beatriz Nunes foi nos Concertos para Bebés do Oceanário, em 2004. Os colegas, que, tal como ela, vinham da Academia de Amadores de Música, já tinham alguma experiência com crianças e jovens (muitos eram professores, um já tinha filhos), mas para ela era tudo novo. "Tinha 20 anos e aprendi tudo com eles", recorda em vídeochamada com a Time Out. "Eles" são os Músicos a Brincar, o grupo especializado em música, psicologia e educação (composto por duas vozes, uma flauta transversal e uma guitarra) responsável pelo projecto inédito do Oceanário.

Duas décadas, 9400 sessões e 15 mil bebés depois (o projecto só parou durante a pandemia e nos meses de Agosto), muita coisa mudou no espectáculo imersivo que se repete todos os sábados de manhã e nos terceiro e último domingos do mês à frente do aquário central do Oceanário. "É uma receita que está a ser cozinhada e apurada há 20 anos", diz a soprano. "Já chegámos a incorporar erros. Uma vez, por exemplo, as duas vozes chocaram durante o espectáculo e simularam uns movimentos trapalhões. O acidente teve graça e passou a fazer parte." Mas uma coisa nunca muda: os bebés. "O ritmo do concerto é adaptado aos tempos de atenção dos bebés. Há muita interacção – um a um, daí termos sempre grupos pequenos [16 bebés por sessão, no máximo] –, e materiais adaptados à sua disponibilidade", descreve Beatriz, que juntamente com os Músicos a Brincar, já fez espectáculos noutros museus e edifícios históricos.

A imprevisibilidade faz parte (afinal estamos a falar de seres humanos com até 3 anos de idade), mas não faltam ferramentas para lidar com ela. "A psicologia tem um papel muito importante, perceber como funcionam a cognição e o tempo de atenção de um bebé. O contexto relaxante e escuro também promove o conforto. Quando pontualmente acontece um bebé estar menos confortável, temos ferramentas para saber lidar", garante, dando o exemplo da caixa SOS de materiais onde estão, entre outras coisas, estrelas do mar fofinhas.

Sem bebés ninguém entra (já muitos tentaram), mas nem por isso o evento de 45 minutos é só para os mais pequenos. "A nossa vontade é que seja uma boa experiência para toda a família. Os pais também aproveitam o espectáculo, num ambiente mágico e relaxante para quem tem um bebé." Beatriz, que também dança durante o Concerto para Bebés, numa coreografia que quase parece sincronizada com os peixes do aquário, conta que alguns adultos se entusiasmam e cantam e dançam com os seus filhos.

Também Beatriz foi mãe entretanto – e isso fez toda a diferença, revela. "Não só no à-vontade com a segurança dos bebés, mas principalmente na empatia com as famílias. Do outro lado pode estar uma pessoa com privação de sono, que acordou cedo e se arranjou para ali estar. A responsabilidade de dar o melhor espectáculo é muita." E vai continuar: os Concertos para Bebés esgotam regularmente. Quem sabe, não chegam aos 40 anos.

Concertos para Bebés. Oceanário (Parque das Nações). Todos os sábados e nos terceiro e último domingos do mês, 09.00. 54€ (um bebé e dois adultos, com visita livre ao Oceanário incluída, antes da abertura das portas ao público)

🎄Milagre de Natal – uma festa com TUDO à discrição

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, no Instagram e no Whatsapp