25 anos depois, o 'Pulp Fiction' vai regressar ao cinema

Pulp Fiction, de Quentin Tarantino, está de volta aos cinemas portugueses, para celebrar o 25.ª aniversário desde a sua estreia, em 1994. As exibições vão decorrer exclusivamente em salas da Medeia Filmes, com a primeira sessão marcada para 24 de Agosto, no Cinema Monumental.

O clássico de Tarantino estreou-se em 1994, no Festival de Cannes, de onde saiu vencedor de uma Palma de Ouro. Em Outubro do mesmo ano, chegou às salas norte-americanas e um mês depois às portuguesas, às quais regressa agora pela mão da Medeia Filmes, numa cópia digital restaurada. A primeira sessão está marcada para 24 de Agosto, no Cinema Monumental, em Lisboa.

Pulp Fiction é uma sucessão de incidentes bizarros entre bandidos de várias estirpes, em Los Angeles, na década de 1990. Numa narrativa não-linear, seguem-se diferentes histórias, todavia entrelaçadas, sobre dois assassinos profissionais, o gangster que os chefia e a sua esposa, um pugilista pago para perder uma luta e um casal que assalta um restaurante. Vencedor do Óscar e do Globo de Ouro de Melhor Argumento Original, o elenco conta com John Travolta, Uma Thurman, Samuel L. Jackson, Tim Roth, Bruce Willis e Maria de Medeiros.

A exibição de Pulp Fiction acontecerá depois da estreia em Portugal, a 15 de Agosto, do mais recente filme de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, que conta com Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Al Pacino e Kurt Russell no elenco. Se falhar a primeira sessão no Cinema Monumental, a 24 de Agosto, poderá aproveitar uma segunda, no dia 15 de Setembro. O filme será ainda exibido em Setúbal (7 e 8 de Setembro, no Cinema Charlot, às 21.30), Braga (30 de Setembro e 1 de Outubro, no Theatro Circo, às 21.30), Coimbra (30 de Setembro, às 21.30, e 7 de Outubro, às 18.30, no Teatro Académico Gil Vicente) e Porto (1 de Outubro, às 18.30 e às 21.30, no Teatro Municipal Rivoli).

Cinema Monumental. 24 de Agosto e 15 de Setembro. Sáb 21.00 e Dom 19.30.

+ Até ao final de Agosto, há cinema ao ar livre grátis em Oeiras