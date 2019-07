Até ao final de Agosto, há cinema ao ar livre grátis em Oeiras

É uma boa desculpa para ir a Barcarena: a Fábrica da Pólvora acolhe mais um ciclo de cinema ao ar livre até ao final de Agosto. Aos sábados à noite são os filmes para crescidos, aos domingos de manhã é a vez dos garotos. A entrada é livre mas limitada aos lugares existentes.

A iniciativa é da Câmara Municipal de Oeiras que quer juntar as família e tornar as noites de Verão (e as manhãs, vá) mais animadas com obras cinematográficas que vão da comédia à animação. A 3 de Agosto, assista a Vaiana, o filme de animação de Ron Clements, John Musker, Don Hall e Chris Williams, que conta a história da menina aventureira que decide partir numa viagem de barco pelo Pacífico. Na semana seguinte, dia 10, é projectada a película de Christian Duguay, Os Meninos que Enganavam os Nazis, e a 17 de Agosto passa o spin-off de Harry Potter de David Yates: Monstros Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald.

O Quebra-Corações, de Laurent Tirard, é o filme escolhido para dia 24, transportando o público para um romance durante o império napoleónico. A última sessão dos sábados acontece a 31 com o êxito de bilheteiras Assim Nasce uma Estrela, de Bradley Cooper, protagonizado por si e Lady Gaga.

Para os gaiatos, as sessões são para madrugadores a partir das 10.30 aos domingos e no mês de Agosto arrancam com Ralph Vs Internet, de Phil Johnston e Rich Moore. A 11 de Agosto, aparece nos ecrãs o ganso Penca com o filme Asas pelos Artes, de Christopher Jenkins. Cai na Real, Corgi, de Ben Stassen, é projectado no dia 18, e conta a história do famoso cão da rainha de Inglaterra. A última sessão acontece a 25 de Agosto com Astérix: o segredo da poção mágica, de Alexandre Astier e Louis Clichy. Aos sábados os filmes são projectados a partir das 22.00.

Fábrica da Pólvora de Barcarena. Estrada das Fontaínhas. Até final de Agosto - Sáb 22.00 e Dom 10.30. Entrada livre (limitadas aos lugares existentes).

+ Os melhores ciclos de cinema ao ar livre em Lisboa