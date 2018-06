2Gther: os melhores programas para não ter que explorar a cidade sozinho

Arranje companhia para ir ao brunch, fazer uma aula de yoga, ou ir a uma exposição. Inês Simões, fundadora, e Laís Coelho, marketing manager, da 2Gther, explicam tudo sobre estas experiências para partilhar.

Quando e como surgiu o projecto?

Surgiu em viagem, quando a Inês foi a Londres e queria muito juntar-se a pessoas novas para explorar a cidade. Na altura, combinou com alguns amigos que viviam lá mas por vezes acabava por ficar sozinha e a experiência não era a melhor. Então começou a pensar que seria óptimo conseguir ligar-se a pessoas que quisessem fazer as mesmas actividades que e isso não deveria ser difícil tendo em conta que vivemos numa sociedade tão conectada. Assim começou a 2Gther.

Como funciona o agendamento das actividades?

Funciona através de um interesse gerado pelos nossos seguidores no Instagram. É muito rápido e fácil. Basta fazer a subscrição no nosso site em www.2gtherapp.com ou, aceder pelo Instagram através do link que está na nossa bio em @2gther.app Depois, o próximo passo, é explorar as actividades que temos no nosso site ou enviar-nos uma mensagem pelo Instagram caso procurem uma nova actividade que não encontrem. Juntamos o grupo de interessados na mesma actividade ou experiência e criamos grupos pequenos, de 4 a 6 pessoas, para que cada utilizador possa conhecer o seu grupo.

Quem mais vos procura?

Mulheres dos 25 aos 40. O nosso público-alvo são locais e viajantes dos 25 aos 45 que estão à procura de actividades diferenciadas para partilhar óptimos momentos. Somos muito abertos e comunicamos diariamente com os nossos seguidores para perceber quais os seus interesses e como podemos melhorar as experiências. Acima de tudo, queremos que se sintam envolvidos e por isso é tão importante o feedback que recebemos.

Que programas destacam?

Os programas que mais se destacam são os treinos ao ar livre e os brunches saudáveis! Em geral, todas as nossas atividades estão ligadas ao bem-estar e a uma vida mais saudável. Por exemplo, no caso dos brunches, temos incluído restaurantes e cafés que disponibilizem opção vegan, como é o caso dos nosso parceiro Ela Canela. Ainda este mês disponibilizaremos workshops de Smoothie Bowls (Ele Cozinha, Ela Lava) e Workshops Vegan de Lisboa pela Filipa Range (Cozinha Verde). Estamos também a testar experiências complementares que nos têm sido solicitadas, como por exemplo, yoga seguida de brunch. Ainda não lançámos a app móvel mas prevemos para muito em breve.

