Treinar ou ir ao brunch? Com o Trunch pode ir aos dois

É o melhor de dois mundos, ou então uma valente recompensa pelo esforço matinal. Quando o treino físico é coroado com um brunch saudável, nasce o Trunch, um novo conceito da Fit4All. Carolina Paulete, a Functional Training Coach, explica-nos tudo.

Como surgiu a ideia do Trunch?

Eu, como personal trainer, criei o meu conceito, a Fit4all. Primeiramente só com serviços exclusivos à minha área, o exercício, mas depressa percebi que o exercício está intimamente ligado à nutrição, e por isso tenho colaborado com uma nutricionista. Entretanto como assídua que sou em alguns brunchs de Lisboa, comecei a achar que seria uma boa ideia fazer uma junção dos dois serviços, visto que tanto o exercício como a alimentação saudável são cada vez mais levados em conta. Daí até chegar à Marta (cozinheira) foi um salto. Ela é minha amiga desde sempre e apresentei-lhe a minha ideia, e a aceitação da sua parte foi quase automática.

(caso esteja já a pensar no menu depois deste exercício todo, ele aqui vai: Iogurte de zimbro com muesli, pão de trigo barbela, frutas, panqueca de cacau com toping, wraps tostados, guacamole, stick de aipo/cenoura, húmus, croquetes de soja panados com amêndoa e linhaça, e ainda limonada para acompanhar)

Quem é o vosso público alvo?

Qualquer pessoa que goste de fazer exercício físico e seja apreciadora de um estilo de vida saudável. Em relação ao treino, é sempre adaptado ao grupo que se tem à frente, não sendo impedimento ter pouca experiência. No brunch, estamos sempre dispostos adaptar o menu a quem tenha alergias ou intolerâncias a alguns alimentos. Existem duas maneiras de o TRUNCH se realizar: a primeira é um grupo de amigos (entre 8 e 10 pessoas) no contexto que quiser contratar o nosso serviço para o local que quiser (outdoor ou não) no dia e hora que mais lhe convier. A segunda, somos nós que organizamos o evento (dia, hora e local) para poder dar a oportunidade às pessoas que não conseguem juntar um grupo tão grande de poder usufruir do mesmo serviço.

Em que sítios costumam fazer ou recomendam a realização do Trunch?

A menos que o grupo sugira um local indoor, a nossa sugestão, independentemente da zona, será outdoor. Se alguma empresa ou grupo de amigos tiver disponível um espaço coberto, teremos todos o gosto em deslocarmo-nos até lá. Quando somos nós a organizar o grupo, o espaço será no concelho de Lisboa/Oeiras/Cascais e ao ar livre.

O menu do brunch é sempre igual ou pode sofrer alterações?

Neste momento divulgámos um único menu, mas a Marta já está com ideias de novos menus, sendo que por grupo o menu será sempre o mesmo.

Treino e alimentação: quais os maiores erros que costumamos cometer quando pensamos neste binómio?

Tanto no treino como na alimentação, os dois maiores erros que a maioria das pessoas comete é não consultar um profissional e tentar fazer dieta e treino por conta própria, com receitas e planos divulgados por pessoas conhecidas e ainda procurarem por exercícios no youtube. É essencial terem um primeiro aconselhamento por parte dos dois profissionais para que possam ter resultados consistentes e a longo prazo.

+ Odeia ginásios? Experimente treinar ao ar livre em Lisboa

+ Os melhores sítios para correr em Lisboa

+ Os melhores brunches em Lisboa