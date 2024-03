30 mil já aderiram ao Cartão Jovem grátis, e 13 mil querem viajar de comboio à pala

Desde 2024 que o Cartão Jovem se tornou gratuito. O projecto ANDA, que oferece uma semana de viagens por Portugal a finalistas do secundário, tem 13 mil pré-inscrições.

Antes tinha uma anuidade de 10 euros, mas este ano o European Youth Card (EYC) tornou-se gratuito, generalizado e digital, podendo ser solicitado por qualquer pessoa que tenha entre 12 e 30 anos (sendo que, para menores de 16 anos, é necessária a autorização do encarregado de educação para concluir o pedido). E foi o que fizeram 30 mil jovens portugueses, anunciou este domingo o governo, que aproveitou o Dia do Estudante para antecipar ainda a pré-inscrição de 13 mil pessoas no programa ANDA.

"Anda Conhecer Portugal” é uma parceria da Movijovem com a CP – Comboios de Portugal e habilita os jovens que concluírem o 12.º ano entre 2023 e 2025, a usufruir, sem custos, de sete dias de viagens de comboio ilimitadas e de seis noites na rede de Pousadas da Juventude. Dois mil e quinhentos já confirmaram as suas inscrições para levantarem os documentos de viagem, acrescenta a nota do gabinete da ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares.

Incentivar todos os jovens que terminem o ensino secundário a conhecer Portugal, diminuindo as barreiras socioeconómicas e promovendo a mobilidade, o turismo juvenil e a coesão territorial são os objectivos da iniciativa, que tem um orçamento de cerca de quatro milhões de euros para 2024.

As vantagens e descontos nacionais disponíveis com o Cartão Jovem abrangem áreas como alojamento, educação, comércio e serviços, cultura e lazer, saúde, desporto, viagens. Alguns exemplos de parceiros são a GALP, Cambridge School, Pousadas de Juventude, Comboios de Portugal, FERTAGUS, Cinema City, MultiOpticas ou Jardim Zoológico.

Para além de benefícios nacionais, o EYC está vigente em 35 países e há mais de 40.000 vantagens internacionais – da DisneyLand Paris, à Flixbus, spotahome, Hard Rock Cafe e alguns dos museus europeus, como o Rijksmuseum (com desconto de 50%).

