Este é o país mais feliz do mundo para quem tem menos de 30 anos

Já sabemos que a Finlândia foi novamente coroada, pelo sétimo ano consecutivo, como o país mais feliz do mundo. No entanto, esse é o resultado para a população em geral. Quando se trata do país com os jovens mais felizes, a história é bem diferente.

Em 2024, pela primeira vez, o Relatório Mundial da Felicidade, publicado pela Rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, explorou as diferenças entre gerações, revelando os países mais felizes para os mais velhos e para os mais jovens.

Os países onde a felicidade entre os jovens é significativamente maior do que entre os mais velhos são sobretudo na Europa Central e Oriental e na América Latina. O país classificado como o mais feliz na categoria abaixo dos 30 anos foi a Lituânia. O país báltico ficou em 19.º lugar no ranking geral, mas no que toca à felicidade entre os jovens superou países nórdicos como a Finlândia, a Islândia e a Noruega.

Curiosamente, a população mais jovem da Lituânia é muito mais feliz do que os seus idosos – o país ficou em 44.º lugar na categoria que avalia a felicidade para pessoas com 60 anos ou mais. Ainda assim, não é o país em que essa disparidade é maior: entre os menores de 30 anos, a Croácia ocupa a 14.ª posição no ranking da felicidade, uns impressionantes 66 lugares acima da sua classificação para os maiores de 60 anos.

Quanto às entradas latino-americanas, a Costa Rica reivindica a posição mais alta, no número 11, um lugar acima da sua posição no ranking geral. Já El Salvador aparece em 17.º lugar, o que significa um grande salto da sua posição geral, no número 33.

Os 20 países mais felizes do mundo para pessoas com menos de 30 anos:

Lituânia Israel Sérvia Islândia Dinamarca Luxemburgo Finlândia Roménia Países Baixos República Checa Costa Rica Áustria Suíça Croácia Eslovénia Kuwait El Salvador Suécia Austrália Noruega

Saiba mais sobre o modo como as categorias de idade foram avaliadas no site do Relatório Mundial da Felicidade.

